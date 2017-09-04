"Киевавтодор" констатировал плачевность состояния столичных дорог

КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Глава коммунальной корпорации "Киевавтодор" Александр Густелев заявил, что в капитальном ремонте и реконструкции нуждаются более 85% автомобильных дорог украинской столицы.

"На сегодняшний день дорожная сеть Киева более чем на 85% требует капитального вмешательства для приведения в надлежащее состояние", — отметил он.

"Это сложно сделать, так как на это требуются большие средства, а также из-за того, что придется перекрыть целый город. Поэтому, мы целый год осуществляем текущий ремонт. Это дает возможность дождаться капитального ремонта на дорожных участках", — сказал он.

Всего, по словам чиновника, квадратура улично-дорожной сети города Киева составляет 26 млн кв. м.

Напомним, ранее мэр Киева Владимир Кличко в компании главы КК "Киевавтодор" Александра Густелева проинспектировали отремонтированные дороги, в частности развязку в районе Соломенской площади на Воздухофлотском проспекте.