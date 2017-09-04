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    Киев

    "Киевавтодор" констатировал плачевность состояния столичных дорог

    (обновлено: )53
    По словам главы "Киевавтодора", есть много препятствий на пути к ремонту всех дорог. Во-первых, это большие средства, во-вторых, необходимо перекрывать почти весь город.
    Киевавтодор
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Глава коммунальной корпорации "Киевавтодор" Александр Густелев заявил, что в капитальном ремонте и реконструкции нуждаются более 85% автомобильных дорог украинской столицы.

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    Виталий Кличко / Facebook
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    "На сегодняшний день дорожная сеть Киева более чем на 85% требует капитального вмешательства для приведения в надлежащее состояние", — отметил он.

    "Это сложно сделать, так как на это требуются большие средства, а также из-за того, что придется перекрыть целый город. Поэтому, мы целый год осуществляем текущий ремонт. Это дает возможность дождаться капитального ремонта на дорожных участках", — сказал он.

    Всего, по словам чиновника, квадратура улично-дорожной сети города Киева составляет 26 млн кв. м.

    Напомним, ранее мэр Киева Владимир Кличко в компании главы КК "Киевавтодор" Александра Густелева проинспектировали отремонтированные дороги, в частности развязку в районе Соломенской площади на Воздухофлотском проспекте.

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