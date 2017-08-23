Треть бюджета на ремонт дорог идет на покрытие долга за Евро-2012 — эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

На строительство дорог в 2018 году выделят рекордную сумму денег — 30 миллиардов гривен. На это рассчитывает президент Петр Порошенко. По его словам, из года в год на строительство дорог из бюджета выделяют все больше денег.

В 2015 году выделили около шести миллиардов гривен, в прошлом году — примерно десять миллиардов гривен. В текущем году, на строительство дорог должны были потратить 20 миллиардов гривен, а в следующем году еще на десять миллиардов гривен больше.

Планы украинской власти относительно дорожной сферы прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы советник главы "Укравтодора" Александр Кава.

На следующий год на строительство дорог собираются выделить 30 миллиардов гривен. Это много?

— Нет, это не много. Этого не достаточно для того, чтобы отремонтировать все дороги. Но это больше, чем в 2017 году. Соответственно, все больше граждан Украины смогут пользоваться отремонтированными дорогами.

Что конкретно хотят сделать?

— Средства распределяются между всеми регионами, поскольку у нас во всех регионах проживают граждане, которые достойны и заслуживают того, чтобы ездить по качественным дорогам. Распределение средств проходит пропорционально, учитывая количество жителей в областях, протяженность дорожной сети, уровень экономического развития, а также готовность проектной документации для выполнения ремонтных работ. То есть все области получают свою часть средств на ремонт дорог. То есть что касается дорог, которые планируется ремонтировать в следующем году, это, опять же, продолжение маршрутного принципа ремонта. То есть будут ремонтироваться дороги, которые соединяют между собой крупные города, областные центры, а также областные центры с районными, чтобы постепенно вся сеть дорог приводилась в надлежащее состояние.

Сколько конкретно денег из этой суммы, пойдет на дороги?

— В этом году 35 миллиардов никто не выделял. То есть это было заявление Владимира Гройсмана о том, что он постарается выделить, но мы же понимаем, что обещать — не значит жениться. И сейчас, если проанализировать все средства, которые выделены на ремонт дорог общего пользования, а я имею в виду дороги между населенными пунктами, поскольку дороги в городах — это ответственность органов местного самоуправления, и госбюджет к ним не имеет никакого отношения. То есть, если мы говорим о дорогах общего пользования, которые соединяют города и села, то на эти дороги выделено 20 миллиардов гривен, из которых шесть миллиардов — это погашение долгов предыдущих периодов. То есть это те кредиты, которые привлекались еще в 2012 году перед проведением Евро-2012 на подготовку дорожной сети.

То есть именно на строительство и ремонт дорог 14 миллиардов пошло?

— Да, сумма порядка 14 миллиардов. Это ремонт, содержание и строительство. Объемы строительства дорог у нас очень небольшие, поскольку все-таки главная задача — это привести в надлежащее состояние существующую сеть. Сейчас 95% дорог эксплуатируются с просроченными ремонтами. Потому, если говорить о новом строительстве, то объекты, которые финансируются в этом году, это строительство объезда города Знаменка, вернее, завершение строительства. Степень готовности этого объекта была уже очень высокая за счет бюджета. А также строительство нового отрезка дороги Р-52, это дорога Решетиловка-Кобеляки-Днепропетровск, то есть основная дорога, которая связывает Днепропетровск со столицей и другими регионами. Там продолжается строительство обхода села Петриковка.

На сегодняшний день насколько проработан механизм гарантии? Несут ли какую-то ответственность те структуры, которые проводят этот ремонт, за качество своих дорог?

— Владимир, абсолютно гарантия предоставляется. Вопрос в том, что не нужно путать ямочный ремонт. По ямочному ремонту гарантий нет и быть не может. А что касается среднетекущего и капитального ремонта, а именно среднетекущим и капитальным ремонтом в этом году будет отремонтировано порядка двух тысяч километров из 170 тысяч километров сети, то по этим дорогам гарантия будет предоставлена от пяти до семи лет.

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А по тем дорогам, которые строятся?

— По новым дорогам показатель гарантии — десять лет.

Насколько на сегодняшний день готова уже система к введению четкого контроля над загруженностью фур?

— За весовой контроль у нас отвечает не "Укравтодор", а "Укртрансинспекция". Это другой орган власти, уполномоченный за контролем на рынке грузовых и пассажирских коммерческих перевозок. Насколько мне известно, сейчас завершаются процедуры по закупке новых весовых комплексов и какая-то часть их уже поставлена и работает на дорожной сети. Но все равно с началом сезона перевозки урожая была необходимость переброски имеющихся весовых комплексов, например, из областей западной Украины в Николаевскую, Херсонскую, и Одесскую области, где нагрузка с перегрузом, как правило, самая большая. Когда урожай начинают везти в порты, и недобросовестные перевозчики перегружают автомобили в два, а то и в три раза, и, по сути, дают для дорог невосполнимый ущерб.

Когда возможно строительство концессионных и платных дорог?

— Что касается платных и концессионных дорог, тут все-таки нужно понимать разницу, поскольку концессионные дороги — это всегда платные дороги, но не все платные дороги — концессионные. В данном случае и Мининфраструктуры, и "Укравтодор" работают над тем, чтобы запустить процесс строительства первой концессионной дороги у нас в стране, это дорога Киев-Белая Церковь, по абсолютно новой трассе. Существующая дорога, которая сейчас проходит капитальный ремонт, будет выполнять роль бесплатной альтернативы. Новая дорога позволит сэкономить на поезде в Белую Церковь, Одессу или Умань порядка 40 минут времени. И сейчас "Укравтодор" ведет переговоры с потенциальными инвесторами проекта, и параллельно в парламенте зарегистрирован законопроект о внесении изменений в законодательство о концессии на дороге, чтобы привести наше законодательство в соответствие с европейским законодательством в этой отрасли. Поскольку, если не изменить законы, то ни один инвестор не будет вкладывать деньги в наши дороги.

Насколько далеко продвинулась работа по созданию Дорожного фонда?

— Что касается Дорожного фонда — это не орган, это просто защищенная статья государственного бюджета Украины. Если сейчас мы с вами покупаем топливо на заправке и платим деньги в бюджет, и надеемся, что эти деньги идут на дороги, то на самом деле это не так. Всего лишь порядка 20-25% денег, которые мы заплатили, покупая топливо, идут на дороги. Остальные деньги распределяются на другие нужды государства по субъективному решению министра финансов и главы правительства Украины. Создание специализированного дорожного фонда позволит защитить эти деньги от нецелевого использования. И тогда те средства, которые платят автомобилисты в виде акциза за топливо, будут направляться исключительно на ремонт и содержание автомобильных дорог.

Ранее в эфире Голоса Столицы эксперт по дорожному строительству Олег Островерхий заявил, что турецкая компания, которая займется ремонтом Набережного шоссе, в Украине известна и уже реализовала несколько проектов в Киеве.