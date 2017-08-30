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30.08.201718:28
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    Дайте людям работать: в Луцке торговцы заблокировали горсовет

    (обновлено: )9811
    В Луцке предприниматели, работающие на рынке Центральный, заблокировали городской совет после того, как депутаты проголосовали против возобновления договора аренды участка, на котором расположен рынок.
    Канал Волинські Новини на youtube

    "Предприниматели Центрального рынка перекрыли депутатам горсовета выход из зала заседаний. Они недовольны решением относительно отказа Волынскому облпотребсоюзу в возобновлении договора аренды земли для обслуживания рынка Центральный на улице Глушец, 1 (площадью 0,5904 га), принятом во время 30-й сессии горсовета сегодня, 30 августа", – говорится в сообщении издания "Волынские новости".

    В свою очередь депутаты пытались объяснить, что блокирует решение именно облпотребсоюз, который готов уже завтра выключить предпринимателям электроснабжение. Но предприниматели требуют принять решение о возобновлении договора аренды. В адрес депутатов раздаются возгласы "ганьба" и "решение пересмотреть", "дайте людям работать".

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    К митингующим вышел заместитель Луцкого городского головы Константин Петрочук и уверил, что предпринимателей никто не планирует выгонять, а хотят искать компромисс. В частности, для этого создадут рабочую группу по решению вопроса. Но руководитель облпотребсоюза Владимир Горгут начал подстрекать людей, вследствие чего часть из них зашла в сессионный зал.

    Также предприниматели перекрыли улицу Богдана Хмельницкого. Держась за руки, они блокируют выход из зала заседаний. В пленарном заседании объявили перерыв.

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