Дайте людям работать: в Луцке торговцы заблокировали горсовет

"Предприниматели Центрального рынка перекрыли депутатам горсовета выход из зала заседаний. Они недовольны решением относительно отказа Волынскому облпотребсоюзу в возобновлении договора аренды земли для обслуживания рынка Центральный на улице Глушец, 1 (площадью 0,5904 га), принятом во время 30-й сессии горсовета сегодня, 30 августа", – говорится в сообщении издания "Волынские новости".

В свою очередь депутаты пытались объяснить, что блокирует решение именно облпотребсоюз, который готов уже завтра выключить предпринимателям электроснабжение. Но предприниматели требуют принять решение о возобновлении договора аренды. В адрес депутатов раздаются возгласы "ганьба" и "решение пересмотреть", "дайте людям работать".

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К митингующим вышел заместитель Луцкого городского головы Константин Петрочук и уверил, что предпринимателей никто не планирует выгонять, а хотят искать компромисс. В частности, для этого создадут рабочую группу по решению вопроса. Но руководитель облпотребсоюза Владимир Горгут начал подстрекать людей, вследствие чего часть из них зашла в сессионный зал.

Также предприниматели перекрыли улицу Богдана Хмельницкого. Держась за руки, они блокируют выход из зала заседаний. В пленарном заседании объявили перерыв.