Безсмертный об "азиатчине" в ментальности украинцев

На сегодняшний день в ментальности украинцев побеждает "азиатчина", уверен бывший вице-премьер-министр, экс-посол Украины в Белоруссии Роман Безсмертный.

"На самом деле, сегодня мы имеем дело с "азиатчиной". В частности, это типичная "азиатчина", когда в нашей ментальности преобладает не декларирование европейскости, а реальное положение дел, когда эта "азиатчина", эта патриархальность нас побеждает. Она побеждает нас в социальных вещах, потому что мы хотим, чтобы нам все делало государство, она побеждает в отношениях, в институциональных вещах", — заявил политик в эфире телеканала Zik.

По его мнению, в Украине необходимо менять Конституцию. "Я об этом уже не раз говорил. Поэтому, или мы меняем Конституцию и решаем это институциональное сдерживания, потому что наша Конституция — надконсервативна и несовершенна в своей структуре, а Верховная Рада выступает как парламент", — отметил Безсмертный.

Он подчеркнул, что Верховная Рада не должна быть парламентом.

Читайте также: Умы под контролем. О доисторической ментальности и нынешнем помешательстве

"Это Верховная Рада, это надо понять! Ведь дальше за собой это влечет такие вещи, которые на подсознании мы не понимаем, что это институт, который будет советовать, он не будет принимать законы, он не будет рисовать правовую модель. Но, при нерешенных отношениях между центральной элитой и региональной, мы однопалатный парламент, который еще больше обостряет эти отношения. В частности, из-за неравного представительства в отдельных институциональных вопросах. А парадоксальность ситуации заключается в том, что люди, которые должны задаться этим вопросом, они даже не думают о проблеме", — подытожил Безсмертный.

Читайте также — Дьяченко: ориентация на Запад ослабляет независимость Украины