Безсмертный: публикация Савченко замедлит процесс обмена пленными

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Публикация народным депутатом Надеждой Савченко списка пленных украинцев, которые незаконно удерживаются на в Донбассе, замедлит процесс обмена ими.

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Такое мнение в комментарии "112 Украина" высказал экс-представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный.

Он допустил, что Савченко, совершая этот поступок, возможно, руководствовалась добрыми намерениями. "Но не всегда, когда хочешь сделать хорошо, получается добро", — отметил он.

"Вы представьте, что сейчас может произойти после выброса такой информации? Очевидно, что будет замедлен этот процесс (обмена пленными, — ред.), это как минимум, и такие вещи не ускоряют этот процесс. Они внесут дополнительную конфликтность во все эти процессы. А Кремль займет позицию, — "как в Украине порядка не было, и нет в этом отношении", — отметил Бессмертный.

Говоря о том, кто заинтересован в таких действиях нардепа, он заявил, что такие лица есть и внутри Украины, и в Кремле.