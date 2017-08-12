Массовые протесты в Кении после президентских выборов

Протесты начались в кенийской столице Найроби и городе Кисуму после объявления результатов президентских выборов. В некоторых местах слышны выстрелы.

Как сообщалось, что, по данным избиркома, действующий президент Кении Ухуру Кениата победил на всеобщих выборах, набрав 54,27% голосов. Его соперник, бывший премьер-министр страны Раила Одинга, набрал 44,74% голосов. Таким образом, действующий президент был переизбран на второй пятилетний срок.

Ранее оппозиционная коалиция Кении отвергла предварительные результаты голосования на выборах. Одинга заявил, что база данных избирательной комиссии подверглась хакерской атаке, из-за чего результаты всеобщих выборов были подтасованы. Независимая избирательная комиссия Кении опровергла эти заявления.

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