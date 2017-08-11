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11.08.201714:14
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    Жуткая паника в лондонском метро из-за пожара, четверо пострадавших

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    Пожар произошел в поезде лондонского метро в районе станции Oxford Circus линии Бейкерлоо. Станция была закрыта, движение прекращено. На место прибыли пожарные и транспортная полиция.
    канал Lucas Scope WorldWide в

    Четыре человека пострадали в результате пожара в поезде лондонского метро, двое из них были госпитализированы, сообщила скорая помощь Лондона в Twitter.

    "Мы оказали помощь на месте четырем отравившимся дымом пациентам, двоих из них мы забрали в больницу в качестве меры предосторожности", — сообщила скорая помощь Лондона.

    В пятницу пожар произошел в поезде лондонского метро в районе станции Oxford Circus линии Бейкерлоо. Станция была закрыта, движение прекращено. На место прибыли пожарные и транспортная полиция. Причина пожара не рассматривалась как подозрительная. На данный момент пожарная бригада сообщила, что потушила пожар. Идет расследование причины инцидента.

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