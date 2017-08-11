Жуткая паника в лондонском метро из-за пожара, четверо пострадавших

Четыре человека пострадали в результате пожара в поезде лондонского метро, двое из них были госпитализированы, сообщила скорая помощь Лондона в Twitter.

"Мы оказали помощь на месте четырем отравившимся дымом пациентам, двоих из них мы забрали в больницу в качестве меры предосторожности", — сообщила скорая помощь Лондона.

В пятницу пожар произошел в поезде лондонского метро в районе станции Oxford Circus линии Бейкерлоо. Станция была закрыта, движение прекращено. На место прибыли пожарные и транспортная полиция. Причина пожара не рассматривалась как подозрительная. На данный момент пожарная бригада сообщила, что потушила пожар. Идет расследование причины инцидента.

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