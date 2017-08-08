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    В Херсонской области потушены вспыхнувшие лесные пожары

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    По данным пресс-службы ГСЧС, к ликвидации пожара привлечены 163 человека и 48 единиц техники. Для проведения воздушной разведки и тушения пожара от Госслужбы по ЧС привлечены два самолета Ан-32П, вертолет Ми-8 и от Минобороны Украины - вертолет Ми-8.
    Тушение лесного пожара
    ГСЧС

    КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Открытых очагов огня на территории лесничества в Херсонской области не наблюдается, также пожарным удалось справиться с другими возгораниями в этом регионе, сообщила во вторник пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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    Накануне в ведомстве сообщили, что вблизи села Костогрызово Алешковского района на территории лесничества возник пожар на площади ориентировочно до 40 гектаров.

    "По состоянию на 07.00 8 августа открытого огня не наблюдается, проводится проливка отдельных очагов тления", — говорится в сообщении.

    По данным пресс-службы, к ликвидации пожара привлечены 163 человека и 48 единиц техники. Для проведения воздушной разведки и тушения пожара от Госслужбы по ЧС привлечены два самолета Ан-32П, вертолет Ми-8 и от Минобороны Украины — вертолет Ми-8.

    Ведомство сообщило, что накануне возникло возгорание вблизи села Малые Копани Голопристанского района — также на территории лесничества. Пожар был локализован на площади около 2,5 гектара, на утро вторника открытого горения нет, наблюдаются отдельные очаги тления.

    По информации Госслужбы по ЧС, ликвидирован пожар, вспыхнувший накануне вблизи села Заводовка Горностаевского района — на территории Горностаевского лесничества Каховского лесного хозяйства.

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