Пожар возник на химическом заводе в Калифорнии - ТВ

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Несколько пожарных расчетов пытаются справиться с огнем на химическом заводе неподалеку от американского города Ридли (штат Калифорния), передает телеканал ABC.

По данным телеканала, с территории завода поднимается густой черный дым, слышны звуки взрывов.

Информации о пострадавших не поступало.

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Ранее сообщалось, что природный пожар на юге Франции, площадь которого достигла 400 гектаров, стал причиной эвакуации около 10 тыс человек. По данным сотрудников пожарной службы, огонь начал распространяться ближе к полуночи рядом с населенными пунктами Лонд-ле-Мор и Кап Бенат в департаменте Вар.