Кива о деградации населения в контексте войны в Донбассе

Все мужское население Украины должно было встать на защиту своего государства в самом начале военной агрессии в Донбассе, однако это сделали лишь немногие, что говорит о деградации населения, считает советник министра внутренних дел Украины Илья Кива.

"Мы сумели защитить границы и пошли в добровольцы и действительно удержали преступность, когда вообще не было правоохранительной системы, я это все помню. Когда я говорю, что общество деградировало, я говорю, а знаете что: а сколько процентов ушло защищать свое Отечество?.. Сколько нас ушло защищать свое Отечество? Сколько людей отправилось и стало на этот путь? Не более двух процентов", — заявил Кива в эфире телеканала Zik.

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Он отметил, что речь идет не более чем о двух процентах от всего количества тех украинцев, которые могли бы встать на защиту страны.

"В такой ситуации, как война в Донбассе, если бы мы были правильно воспитаны, должны уметь любить и защищать свою родину, мы должны были все — все мужское население — встать, выйти и остановить. Это сделали в лучшем случае в первые дни, сколько там? Тысяч 6-8 в лучшем случае выехало, не более, те, которые как минимум полгода держали эту линию обороны. Это сейчас мы доросли до 30-ти, до 40-ка тысяч, но это когда пошли призывы. А в первое время не было никого… Вот какая оценка! А то, что горстка людей нашли в себе силы и заняли эту позицию, — да, это действительно, стержень нации, но общество деградировало!", — заявил политик.

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По его словам, сегодня в Украине необходим полноценный воспитательный процесс с изменениями в программе воспитания, который бы прививал патриотизм, любовь к Родине и к своей нации.

Также Кива заявил, что стране происходит ослабление ветеранского движения, а делает это, по его словам, государство.