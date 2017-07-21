Кива и Соцпартия: уничтожим олигархов, защитим стариков, повоюем с Россией

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Старейшая левая партия (СПУ) с приходом нового руководства обретет силу, омолодится и очень быстро восстановит свои позиции в законодательной и в исполнительной власти. А потом СПУ "сотрет" олигархические кланы, усилит армию, вернет контроль над границами, вернет утраченные территории и — видимо, попутно — "защитит стариков". И вообще — будет высоко "нести знамя социализма". Об этом поведали на пресс-конференции в Киеве новый глава Соцпартии Украины Илья Кива и лидер партии Петр Устенко (в СПУ теперь два руководителя).

СПУ и "свежая кровь"

Идущие на пресс-конференцию журналисты могли наблюдать у входа в пресс-центр скопление спортивного вида молодых людей в военизированной форме. Цель их появления прояснилась после окончания мероприятия: они выстроились охранной цепью, пока партийные лидеры (точнее, лидер и глава) усаживались в машины. Машины умчались, охранники разошлись. А может быть, это были просто молодые социалисты?

На пресс-конференции Кива заявил о том, что партия омолодится, что есть уже молодежное движение при СПУ. Это подтвердил Устенко: он заявил, "морозовское поколение" уходит, а "свежая кровь", в сочетании с социалистической идеей, "приведет к активным действиям" и усилит партию.

Сама же партия, по его словам, "остается на позициях строительства социально ответственного общества". А усиление необходимо по той причине, что СПУ, по уверению лидера, отныне переходит к "уничтожению олигархического устройства" в Украине.

Социализм патриотического оттенка

Илья Кива также отметил, что СПУ не только возрождается, но и укрепляется: "Укрепляется такими людьми, как я".

РИА Новости Украина Евгений Котенко Илья Кива

"Потому что мы есть стержень страны. И на себя мы берем достаточно большие обязательства перед людьми, которые доверят нам нести знамя социализма в Украине. Мы обязательно займём и вернём лидирующие позиции как в законодательной, так и в исполнительной власти. А эти все улыбки… они однозначно — придёт время — сотрутся! Наступит время действий", — пообещал глава СПУ.

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Кива сообщил, что его "учили побеждать", потому партия придёт к победе.

"А победа — это независимая Украина, это восстановленные границы, и вернувшаяся назад территория, которая на сегодняшний день оккупирована российским оккупантом. Это позиция, сегодняшняя позиция руководства Социалистической партии Украины. Наша задача не просто обновить, а дать патриотический оттенок социализму! Потому что на сегодняшний день наша основная цель — это независимая сильная держава Украина", — разъяснил политик.

Болтовню в СМИ — прекратить!

Кива добавил, что все рассуждения и сомнения относительно легитимности его избрания на пост главы партии — это "болтовня в СМИ, она должна прекратиться раз и навсегда".

Сомнения в легитимности съезда, избравшего новое руководство СПУ, отметим, были высказаны ранее разными политиками. Но Киву это только привело в боевое настроение.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Илья Кива

"Мы пришли… Учите "Интернационал" и готовьтесь вступать в СПУ, потому что за нами будет будущее", - заявил партийный деятель.

Он посоветовал сомневающимся в законности его "заявлений и действий" зайти на сайт Минюста. (Отдельная рекомендация была дана руководству телеканала "Интер": "покаяться", и… выучить "Интернационал". Кива также пообещал, что первым телеканалом, который социалисты национализируют, будет "Интер").

"Всё остальное — это политические трупы и проститутки, которые открывают свои рты для того, чтобы очернить. Потому что боятся. Потому что боятся того, что за каждым из них рано или поздно мы зайдем. Потому что предателей Украины будет ждать суровое наказание. И всех, кто причастен к сложившейся ситуации в нашей стране — а это те олигархические кланы, которые мы будем стирать с лица нашей земли. Все, я закончил!" - сказал Кива.

Устенко, со своей стороны, подтвердил, что съезд был вполне легитимный: "вот документы". А Кива добавил: "все стальные вопросы решаются через суд, но точно — не через болтовню, если они (вопросы — Ред.) ещё у кого-то возникнут, но, честно говоря, мне в это слабо верится…".

"Нужен тот, кто начнёт уничтожать…"

Отвечая на вопрос, каким образом его "прибило" к социалистам, Кива возмутился: "прибило — деревяшку", а он пошел в социалисты сознательно, будучи увлеченным идеями "социального обеспечения незащищённых слоёв населения" (чего сейчас нет), а также в стремлении достичь торжества "закона дисциплины и порядка" (чего, по его словам, тоже нет пока в стране).

Кроме того, отметил Кива, он социалистам нужен для реализации намеченных целей.

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"Нужен тот, кто начнёт уничтожать… Потому что мы наелись этой болтовни, мы устали. Ведь кто-то должен начать защищать стариков. Кто-то должен начинать выравнивать закон в этой стране. Кто должен? Кто-то должен взять на себя эту грязную, может быть, не всегда популярную работу. Вот у меня точно хватит сил и мотивации быть безжалостным к тем, кто сегодня крадёт будущее моих детей", — сказал Кива.

"Я — пуля!" - пояснил позднее новый глава СПУ. И добавил: "Не дай Бог, кто-то станет на моём пути…".

РИА Новости Украина Евгений Котенко Илья Кива

Что до "мотивации", то журналисты поинтересовались, откуда у "антиолигархической" СПУ возьмутся деньги на ведение избирательной кампании (которая, по словам Кивы, уже идёт). Однако и глава партии, и лидер от вопроса ушли, не сказав, откуда деньги, но рассказав, куда их партиям приходится тратить: на покупку эфирного времени, на СМИ, а главное — на то, чтобы "защитить результат выборов" в ЦИК.

Кива дал понять, что с омоложением партии защитить результат можно будет и без денег. И вообще: "мы умираем не за деньги, мы умираем за идею". Выборы обещают быть интересными…

Кива вам не "товарищ"

Журналисты поинтересовались, как теперь обращаться к Киве — "товарищ Кива?". Глава СПУ на это ответил (избиратели, внимание!), что "мы строим не Советский Союз, и советская идеология нас не интересует".

При этом он пообещал "сшить страну, но только социалистическими нитками, потому что на сегодняшний день страна разрознена". Что за «социалистические нитки» без "советской идеологии" — не пояснил.

Кива также выразил намерение "сшивать" страну, придерживаясь принципа "одна держава, одна мова".

"Вопрос языка… Я изучаю язык своего народа, и придет время, когда я буду думать по-украински. Мои дети говорят на украинском языке, и я всё для этого делаю", — заявил глава СПУ, перейдя на украинский.

По его словам, в государстве не будут притесняться другие национальности, но — "в нашем государстве есть украинский флаг, есть украинская символика и есть украинский язык".

"Мы не запрещаем разговаривать или думать, или любить Украину на том или ином языке, но государственный язык — это государственный язык. Потому что у нас государство независимое, понимаете? И на этом ставим точку", — изложил Кива свое понимание языкового вопроса.

Порошенко — олигарх, Авакову — спасибо

Как теперь в СПУ видят пути решения проблемы Донбасса? Кива подчеркнул: "пока мы не нарастим военную мощь, с нами никто не будет разговаривать, нам будут диктовать те или иные условия".

РИА Новости Украина Евгений Котенко Илья Кива

"А я говорю о независимом государстве. Независимо государство только тогда, когда есть военная мощь и когда мы можем защищать — я говорю, защищать — свои границы…", — сказал Кива. Ранее он среди целей СПУ упомянул возвращение неподконтрольных территорий, будто бы занятых "российским оккупантом". Получается, социалисты выступают за то, чтобы воевать с Россией?

Отметим, в Москве не раз заявляли, что РФ не является стороной во внутриукраинском конфликте.

В любом случае, на укрепление военной мощи нужны ресурсы — где их взять? На этот вопрос ответил Устенко, пояснив: за счет того, что украли олигархи. По его словам, в стране "крадут пять олигархических кланов", и "эту войну привели они".

"Мы понимаем, что основой Майдана было то, что в бюджете не хватило денег, чтобы содержать то, что они награбили… Практически бюджет работал на них", - отметил лидер СПУ (оказывается, в партии прекрасно понимают истинные причины и Майдана, и войны).

Возник вопрос о конкретных олигархах: например, президент Украины Петр Порошенко — олигарх? Кива ответил утвердительно: "Порошенко — олигарх!".

Некоторые представители СМИ, в редакциях которых, по всей видимости, пока ещё не выучили "Интернационал", поинтересовались, не стоят ли за Кивой и его "социалистическим проектом" такие деятели, как экс-премьер Арсений Яценюк, глава МВД Арсен Аваков, глава Минюста Павел Петренко?

Кива ответил, что он "всегда стремился общаться с теми, кто поддерживает интересы Украины".

"И я благодарен Арсену Борисовичу Авакову за то, что он дал мне возможность выполнить свой основной жизненный долг, ради которого я родился, дал возможность защищать свою родину с оружием в руках против тех, кто пришел уничтожать мою нацию!" — сказал глава СПУ, помянув при этом нардепа Сергея Левочкина и российского политтехнолога Игоря Шувалова.

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Левочкин и Шувалов, по его словам, "разложили головы Донбасса и сегодня на этом Донбассе — посредством их — льется кровь".

Устенко, со своей стороны, сообщил, что ранее со стороны владельца "Интера" была попытка "рейдерского захвата партии", но — "СПУ вышла победительницей"…