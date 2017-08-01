Соболев о "тайных декларациях" и миллионных заработках Матиоса

Люди, которые находились на передовой, те, кто по-настоящему борется за независимость Украины, ни разу на декларирование не жаловались, потому что нечего скрывать, заявил народный депутат от фракции "Самопомич" Егор Соболев.

Так нардеп прокомментировал позицию главного военного прокурора Украины, заместителя генерального прокурора Анатолия Матиоса, который настаивает на то, что декларации военных должностных лиц должны быть засекречены, "чтобы эти данные не использовали враги".

"Я никогда не слышал от настоящего воина, от настоящего защитника Украины: "Я против декларирования имущества моей семьи". На самом деле, речь идет об имуществе, адреса же дальше остаются засекреченными. Просто Анатолию Матиосу, очевидно, неприятно, что люди знают, что главный военный прокурор зарабатывает десятки миллионов гривен", — заявил Соболев в эфире телеканала ZIK.

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"Я думаю, так же неприятно его бывшему подчиненному — прокурору АТО Константину Кулику, потому что он был обвинен в незаконном обогащении. Человек купил за время Антитеррористической операции дорогую машину, дорогую квартиру, оформила все это на жену, а сейчас в судах судиться, что это не жена, а просто мама детей. Этого боятся люди, у которых в неизвестным, но незаконным способом появилось имущество во время войны", — добавил нардеп.

"Убийство Шаповала, очевидно, как и убийство Вороненкова, — это специальные операции российских спецслужб, которые настолько легки и свободны здесь, в том числе и из-за тотальной коррумпированности военной прокуратуры, Службы безопасности Украины. И когда эти люди говорят "давайте спрячем декларации, так как они станут известны врагу", — и враг молится на них, что на ключевых должностях в украинской системе безопасности коррумпированные люди", — уверен Соболев.

Люди, которые находились на передовой, ни разу на декларирование не жаловались, заверил гость программы.