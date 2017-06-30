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    Погибшему в теракте в Киеве полковнику ГУР присвоено звание генерал-майора

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    "Хлебное перемирие": обстрелы и теракты (687)

    (обновлено: )3901
    По словам президента Петра Порошенко, полковнику Максиму Шаповалу присвоено звание генерал-майора, которое он ожидал получить на День независимости Украины.
    Президент Украины Петр Порошенко на церемонии прощания с погибшим разведчиком Максимом Шаповалом
    Петр Порошенко, facebook

    КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко посмертно присвоил сотруднику ГУР Минобороны Украины Максиму Шаповалу, погибшему от теракта в Киеве, звание генерал-майора, сообщил глава государства на заседании Ассоциации городов Украины.

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    "Я принял решение наградить наших воинов, к сожалению, посмертно. Полковнику Шаповалу присвоено звание генерал-майора, о котором он так мечтал и ожидал получить на День независимости. К сожалению, мы должны это сделать быстрее", — заявил Порошенко.

    В пятницу в Центральном доме офицеров в Киеве проходит церемония прощания с Максимом Шаповалом. Отмечается, что охрана возле дома офицеров усилена.

    Напомним, во вторник, 27 июня, в Соломенском районе Киева на ходу взорвался автомобиль Mercedes. В результате инцидента погиб сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины полковник Максим Шаповал.

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