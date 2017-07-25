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    Киевлянин из ревности выстрелил в бывшего мужа своей знакомой

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    (обновлено: )13810
    Стрелявший мужчина рассказал, что ехал на встречу к знакомой и увидел ее бывшего мужа, который ехал рядом на авто. Позже оба остановились на проезжей части, чтобы выяснить отношения.
    полиция Киева в facebook

    КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. В Киеве между двумя мужчинами из-за ревности возникла ссора, в результате которой одного из них с огнестрельным ранением грудной клетки доставили в больницу, другого — задержали и доставили в управление полиции, сообщает пресс-служба полиции Киева.

    Как отмечается, в дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение о том, что в салоне Audi на Харьковском шоссе находится человек с огнестрельным ранением грудной клетки.

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    До прибытия правоохранителей пострадавшего госпитализировали в больницу. Полицейские вскоре задержали подозреваемого в совершении преступления.

    "Злоумышленник рассказал, что ехал на встречу к знакомой и увидел ее бывшего мужа, который ехал рядом на авто. Позже оба остановились на проезжей части, чтобы выяснить отношения. В дальнейшем подозреваемый через открытое окно выстрелил в оппонента, после чего поехал дальше", — сообщили правоохранители.

    Изъятое оружие, из которого стрелял киевлянин, направили на экспертизу. По данному факту следственным отделом Днепровского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Задержанному объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

    Ранее сообщалось, что в столице 19-летний молодой человек на первом свидании убил женщину.

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