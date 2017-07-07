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    Первая леди Польши проигнорировала протянутую руку Трампа

    (обновлено: )12
    На обнародованном в сети видео видно, что после рукопожатия с Анджеем Дудой Дональд Трамп протянул руку и первой леди страны, однако Агата Корнхаузер-Дуда это проигнорировала.
    Канал на Youtube Ruptly TV

    Во время визита в Польшу с президентом США Дональдом Трампом случился очередной конфуз. На этот раз "визави" американского лидера выступила первая леди Польши Агата Корнхаузер-Дуда.

    На обнародованном в сети видео видно, что после рукопожатия с Анджеем Дудой Трамп протянул руку и первой леди страны, однако Агата Корнхаузер-Дуда это проигнорировала и подошла к Меланьи Трамп — первой леди в США.

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    Впрочем, глава Белого дома все-таки дождался "аудиенции" супруги польского президента, но чуть позже. 

    Отметим, ранее протянутую руку Трампа неоднократно и публично игнорировала и сама первая США.

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