Преступность в Украине. Следователи взялись за "упрощенку" - эксперт

"Да, это нормальная процедура, которая преследует экономическую целесообразность. Как и в Америке, где в большинстве дел идут на сделки с правосудием", — заявил Виктор Бояров в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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Криминогенная ситуация в большинстве регионов Украины вызывает очень серьезную озабоченность, такое мнение высказывают как сотрудники МВД, так и эксперты. По мнению специалистов, основными причинами существенного роста преступлений в стране являются массовое обнищание людей, безработица и слабость правоохранительной системы, в том числе и отсутствие профилактики преступности. Эти причины способствуют дальнейшему росту преступности в стране. В прошлом году зарегистрировано 1 124 401 уголовное производство, количество взятых на учет уголовных производств выросло на 5% — до 600 тыс. производств за год.