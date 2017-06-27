Матч памяти: легенды украинского футбола сыграли против детей

В состав сборной ветеранов украинского футбола вошли Игорь Беланов, Анатолий Демьяненко, Алексей Михайличенко, Александр Шовковский, Олег Лужный, Владимир Бессонов.

Поединок легенд футбола и ребят завершилась победой последних со счетом 3:2. У "динамовцев" мячи забили Демьяненко и Михайличенко.

Ранее сообщалось, что украинский нападающий российского "Тосно" Артем Милевский в Белоруссии попал в ДТП. Как стало известно, в Белоруссию он поехал на пару дней между сборами своей команды. В ДТП футболист попал, когда ехал на такси. Причины аварии не сообщаются.

Смотрите также: Милевский помог победить российскому ФК "Тосно"