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    Матч памяти: легенды украинского футбола сыграли против детей

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    На "Арене Львов" прошел футбольный матч, посвященный памяти бывшего "динамовца" Андрея Баля. Легенды украинского футбола сыграли против сотни детей со всей Украины.
    Канал Ілля Війт на youtube

    В состав сборной ветеранов украинского футбола вошли Игорь Беланов, Анатолий Демьяненко, Алексей Михайличенко, Александр Шовковский, Олег Лужный, Владимир Бессонов.

    Поединок легенд футбола и ребят завершилась победой последних со счетом 3:2. У "динамовцев" мячи забили Демьяненко и Михайличенко.

    Ранее сообщалось, что украинский нападающий российского "Тосно" Артем Милевский в Белоруссии попал в ДТП. Как стало известно, в Белоруссию он поехал на пару дней между сборами своей команды. В ДТП футболист попал, когда ехал на такси. Причины аварии не сообщаются.

    Смотрите также: Милевский помог победить российскому ФК "Тосно"

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