СМИ: FIFA подозревает сборную РФ по футболу в допинге на ЧМ-2014

КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. Все члены сборной России по футболу, принимавшие участие в чемпионате мира 2014 года, подозреваются FIFA в употреблении допинга, информирует британская газета Daily Mail со ссылкой на некие электронные письма.

Издание пишет, что получило доступ к электронным письмам, в которых якобы содержится информация о том, что российские лаборатории допинг-контроля открыто обсуждали "правительственное распоряжение" скрыть нарушения.

На основании этих документов газета делает вывод, что "сотни уличенных (в допинге) российских спортивных звезд продолжают принимать участие в международных соревнованиях, и некоторые из них не проходят проверки". Как заявляет издание, не менее 34 российских футболистов состоят в этом списке, включая 23 игроков сборной, принявших участие в чемпионате мира 2014 года.

Daily Mail также утверждает, что четыре футболиста — Максим Канунников, Денис Глушаков, Игорь Акинфеев и Александр Самедов — входящие в состав российской сборной на Кубке конфедераций 2017 года, также были заподозрены в допинге.

В публикации утверждается, что FIFA якобы располагает "детальным досье" этих игроков и пока не ясно, какие будут приняты меры в отношении футболистов. При этом неназванный представитель федерации заявил изданию, что специалисты "все еще проводят проверку подозрений". Официально FIFA не подтверждало это заявление.

Напомним, ранее немецкий телеканал ARD выпустил фильм, в котором обвинил бразильский футбол, и в частности, бывшего защитника мадридского "Реала" и сборной Бразилии Роберто Карлоса в употреблении допинга.