Руденко vs Поветкин: дуэль взглядов

Украинский боксер Андрей Руденко (31-2, 19 КО) накануне прилетел в Москву, где состоялась финальная пресс-конференция перед боем с российским супертяжеловесом Александром Поветкиным (31-1, 23 КО).

Сам поединок пройдет в субботу, 1 июля.

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Традиционно перед боем и после пресс-конференция прошла "дуэль взглядов", на которой оба спортсмена вели себя спокойно и дружелюбно.

Напомним, WBC в марте отстранила Поветкина на неопределенный срок, а IBF заявила, что не будет включать бывшего регулярного чемпиона WBA в свой рейтинг в течение года.