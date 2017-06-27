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    Руденко vs Поветкин: дуэль взглядов

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    Поединок между украинцем Андреем Руденко и россиянином Александром Поветкиным состоится в субботу, 1 июля, в Москве.
    Канал на Youtube Вадим Тихомиров

    Украинский боксер Андрей Руденко (31-2, 19 КО) накануне прилетел в Москву, где состоялась финальная пресс-конференция перед боем с российским супертяжеловесом Александром Поветкиным (31-1, 23 КО).

    Сам поединок пройдет в субботу, 1 июля.

    Смотрите также: Бой Владимира Кличко и Александра Поветкина

    Традиционно перед боем и после пресс-конференция прошла "дуэль взглядов", на которой оба спортсмена вели себя спокойно и дружелюбно.

    Напомним, WBC в марте отстранила Поветкина на неопределенный срок, а IBF заявила, что не будет включать бывшего регулярного чемпиона WBA в свой рейтинг в течение года. 

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