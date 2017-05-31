Под Одессой сгорел банный комплекс депутата Рады

"На эмоциях охранник полез внутрь — чудом вытянул его", — цитирует 048.ua очевидца, который не исключает умышленного поджога.

В свою очередь Odessa1.com пишет, что комплекс принадлежит нардепу Василию Гуляеву.

"Вначале услышали звук разбиваемого стекла, потом — рев мотора уезжающего автомобиля, после чего в бане начался пожар", — сказано в сообщении.

048.ua На месте пожара в банном комплексе под Одессой, 31 мая 2017

В апреле ночной пожар уничтожил около 20 дачных домиков на причале №133 в Одессе. Владельцы сгоревшего имущества написали заявления о поджоге.