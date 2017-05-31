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    Под Одессой сгорел банный комплекс депутата Рады

    (обновлено: )105
    Масштабный пожар произошел ночью в селе Александровка Одесской области. По данным местных СМИ, горел банный комплекс, который принадлежит народному депутату от партии "Возрождение" Василию Гуляеву.
    Канал Сайт города Одессы 048.ua на youtube

    "На эмоциях охранник полез внутрь — чудом вытянул его", — цитирует 048.ua очевидца, который не исключает умышленного поджога.

    В свою очередь Odessa1.com пишет, что комплекс принадлежит нардепу Василию Гуляеву.

    "Вначале услышали звук разбиваемого стекла, потом — рев мотора уезжающего автомобиля, после чего в бане начался пожар", — сказано в сообщении.

    048.ua
    На месте пожара в банном комплексе под Одессой, 31 мая 2017

    В апреле ночной пожар уничтожил около 20 дачных домиков на причале №133 в Одессе. Владельцы сгоревшего имущества написали заявления о поджоге.

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