Разборки в Мелитополе из-за советской символики

По данным ria-m.tv, Союз левый сил вывез на площадь Победы реконструкцию людей в военной форме и старый автомобиль. У них был флаг с серпом и молотом, на что обратили внимание председатель Самообороны Мелитопольцщины Алексей Булгаков и лидер местной Свободы Алексей Ревенок. Флаг они вырвали, завязалась небольшая потасовка, которую "быстро погасили".

Кроме того, у бывших членов запрещенной Коммунистической партии на красном флаге также был серп и молот. Полицейские убедили его убрать, и инцидент был исчерпан.

​Украина во вторник празднует 72-ю годовщину Победы над нацистской Германией.

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Страна продолжает отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, но основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая — в День памяти и примирения.