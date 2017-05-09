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    Разборки в Мелитополе из-за советской символики

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    Украина, 9 мая: марши и столкновения (99)

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    Советская символика стала причиной нескольких потасовок, которые произошли в Мелитополе еще на старте празднования Дня Победы. Полиция просила убрать их, а некоторые горожане - без объяснений выхватывали.
    Olhosia Olhosia/Youtube

    По данным ria-m.tv, Союз левый сил вывез на площадь Победы реконструкцию людей в военной форме и старый автомобиль. У них был флаг с серпом и молотом, на что обратили внимание председатель Самообороны Мелитопольцщины Алексей Булгаков и лидер местной Свободы Алексей Ревенок. Флаг они вырвали, завязалась небольшая потасовка, которую "быстро погасили".

    Кроме того, у бывших членов запрещенной Коммунистической партии на красном флаге также был серп и молот. Полицейские убедили его убрать, и инцидент был исчерпан.

    ​Украина во вторник празднует 72-ю годовщину Победы над нацистской Германией.

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    Страна продолжает отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, но основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая — в День памяти и примирения.

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