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    Участники вокального конкурса "Ты супер!" перепели хит из "Белорусского вокзала"

    (обновлено: )17940
    Телекомпания НТВ совместно с информационным агентством и радио Sputnik, а также социальной сетью "Одноклассники" запустили акцию #ОднаНаВсех.
    Канал НТВ на youtube

    К акции присоединились участники из разных стран. Они перепели легендарную песню Булата Окуджавы "Нам нужна одна Победа" из фильма "Белорусский вокзал". В акции #ОднаНаВсех уже приняли участие ребята из России, Азербайджана, Армении, Украины, Эстонии и Белоруссии, сообщает НТВ.

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    Ранее сообщалось, что акция "Никто не забыт! Ничто не забыто!" пройдет 9 мая в Киеве, ее участники пройдут к парку Вечной Славы с портретами своих родственников-участников Великой Отечественной войны.

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