Розенко: гиперинфляция в Украине побеждена

"Давайте признаем тот факт, что на сегодняшний день рост цен происходит, но не такими катастрофическими и бешеными темпами, как это было объективно спустя. В первую очередь, из-за военных действий. Правительство тогда было в непростой ситуации. Мы видим на сегодняшний день, что такого роста уже нет. Инфляция, гиперинфляция на сегодняшний день, на мой взгляд, преодолена", — сказал Розенко в эфире телеканала "112 Украина".

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Ранее Розенко заявил, что в Украине реальное количество безработных составляет около 1,9 млн человек, в то время как в службах занятости официально зарегистрировано около 400 тыс. нетрудоустроенных граждан.