Испытания ракетного комплекса "Штиль" ВМФ РФ в Балтийском море

Фрегат поразил реальную воздушные мишень зенитным ракетным комплексом "Штиль", сообщила пресс-служба Балтфлота.

"В соответствии с планом боевой подготовки Балтийского флота в морских полигонах Балтийского моря ракетный катер "Кузнецк" произвел пуск ракеты-мишени для отработки комплекса ПВО фрегата "Адмирал Макаров". В свою очередь фрегат, который проходит завершающий этап государственных испытаний, поразил реальную воздушные мишень зенитным ракетным комплексом "Штиль", — говорится в сообщении.

В обеспечении ракетных стрельб новейшего фрегата ВМФ России приняли участие более 10 кораблей и судов, а также морская авиация Балтийского флота.

Сторожевой корабль проекта 1135.6 "Адмирал Макаров" был заложен на заводе "Янтарь" в феврале 2012 года, спущен на воду — в сентябре 2015 года. Ожидается, что фрегат будет передан заказчику — Министерству обороны РФ — летом этого года.

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Корабли проекта 1135.6 предназначены для противодействия надводным кораблям и подводным лодкам, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединений. Они обладают универсальным ракетно-артиллерийским вооружением и современными радиотехническими средствами для противолодочной и противовоздушной обороны.

Фрегаты имеют водоизмещение 4 тысячи тонн, скорость хода — 30 узлов, автономность — 30 суток, экипаж — 200 человек. На вооружении кораблей находятся крылатые ракеты повышенной дальности "Калибр" или "Оникс", ракетный комплекс "Штиль", артиллерийская установка калибра 100 миллиметров, зенитный комплекс "Кортик", торпеды, вертолет Ка-31.