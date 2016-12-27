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Атомная подлодка "Подмосковье" ВМФ РФ вернулась в строй после модернизации

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Центр судоремонта "Звездочка" передал Военно-морскому флоту РФ атомную подводную лодку "Подмосковье" (проект 667БДРМ "Дельфин"), прошедшую ремонт и глубокую модернизацию, сообщает в понедельник пресс-служба предприятия.
Канал Ruptly TV на Youtube

В церемонии подписания приемного акта приняли участие представители главного командования ВМФ, командования Северного флота, Беломорской военно-морской базы и Объединенной судостроительной корпорации.

"Центр судоремонта "Звездочка" передал Военно-морскому флоту России большую атомную подводную лодку "Подмосковье" после завершения ремонта и модернизации", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что в ходе заводских ходовых, а затем и государственных испытаний, продолжавшихся в течение ноября-декабря 2016 года, корабль выполнил несколько выходов в море для отработки задач по проверке исправности всех систем и механизмов. Результаты испытаний продемонстрировали соответствие технических характеристик корабля параметрам, заложенным в проект.

Атомный подводный крейсер стратегического назначения "Подмосковье" находился на ремонте с 1999 года. По данным из открытых источников, на подлодке проводились работы по ее переоборудованию в носитель глубоководного аппарата.

Видео размещено в интернете на канале Ruptly TV.

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