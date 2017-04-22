Комплексная экспедиция к Северному полюсу Минобороны РФ

В Арктике завершилась комплексная экспедиция к Северному полюсу, организованная Экспедиционным центром Министерства обороны Российской Федерации.

"Одной из основных задач экспедиционной группы, в состав которой вошли военнослужащие Военного института физической культуры Минобороны России (ВИФК), было выполнение ряда научных исследований и формирование программы подготовки инструкторов для арктических подразделений", — сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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Непосредственное совершение марша составило 7 дней и 6 "белых" ночей. В ходе совершения марша группа преодолела расстояние более 100 км вместо запланированных 85 км. Увеличение протяженности маршрута было предопределено дрейфом льдов с севера на юг (до 5 км/сут.), то есть за ночь группа удалялась от Полюса на пять километров. Отклонение от маршрута также определялось наличием на путях следования сложных "торосных" участков (непроходимых), а также непреодолимых протяженных водных преград. В условиях нулевой видимости и "белой мглы" также допускались отклонения от маршрута.

Группу военнослужащих ВИФК, в которую вошло восемь мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта по спортивному ориентированию и биатлону, возглавлял начальник Военного института физической культуры генерал-майор Алексей Обвинцев.