Игуана едва не сорвала теннисный поединок в Майами

Игуана забралась на табло, после чего пробралась на корт. Спортсмены не растерялись, а Хаас даже сделал селфи на фоне животного.

В итоге Хаас уступил Веселы в трех сетах (7:6 (5), 3:6, 5:7).

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Ранее мэр Киева Виталий Кличко пообещал зоозащитникам, митинговавшим у КГГА, защитить столичных уличных котов и обеспечить их безопасность. Столичный градоначальник попросил активистов составить алгоритм действий, необходимых для того, чтобы признать котов частью экосистемы Киева.