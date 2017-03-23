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    Игуана едва не сорвала теннисный поединок в Майами

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    Матч первого круга теннисного турнира категории Masters в Майами между немцем Томми Хаасом и чехом Иржи Веселы был прерван - на корт выбежала крупная ящерица.
    канал ATPWorldTour на youtube

    Игуана забралась на табло, после чего пробралась на корт. Спортсмены не растерялись, а Хаас даже сделал селфи на фоне животного.

    В итоге Хаас уступил Веселы в трех сетах (7:6 (5), 3:6, 5:7).

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    Ранее мэр Киева Виталий Кличко пообещал зоозащитникам, митинговавшим у КГГА, защитить столичных уличных котов и обеспечить их безопасность. Столичный градоначальник попросил активистов составить алгоритм действий, необходимых для того, чтобы признать котов частью экосистемы Киева. 

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