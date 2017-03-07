Зубатый кит. Ученым впервые удалось заснять уникальное животное

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Биологи впервые смогли увидеть и снять на камеру ремнезуба Тру – редчайшего зубатого кита, в существовании которого некоторые натуралисты начали сомневаться, сообщает PeerJ.

Так называемые ремнезубы Тру (Mesoplodon mirus) были открыты в 1913 году американским зоологом Фредериком Тру во время путешествий по тропическим и субтропическим водам Северной Атлантики. Это достаточно крупные китообразные длиной в 3,5-5 метров, отличающиеся наличием характерного клюва и всего двух зубов.

Как рассказывает Эмма Кэрролл (Emma Carroll) из Сент-Эндрюсского университета в Шотландии, все ремнезубые киты — очень редкие и скрытные животные, о жизни которых мы почти ничего не знаем. При этом ремнезубы Тру являются чемпионами в этой области даже по сравнению с сородичами – за минувшие годы ученые и моряки видели этих китов лишь несколько десятков раз, и никогда не ловили, не изучали и не снимали их на фото или видео.

В 1980-х годах некоторые натуралисты начали говорить о том, что ремнезубы Тру на самом деле могут не существовать или представлять собой два разных вида китообразных, так как их предполагаемый ареал обитания разорван на две слишком далеких части. Одна из них находится в водах Северной Атлантики, а вторая – в южной части Индийского океана.

Кэрролл и ее коллегам улыбнулась удача – в ноябре 2012 года с ними связались жители Иерро, одного из Канарских островов, и рассказали о странном ките, выброшенном на берег. Когда ученые прибыли на место и увидели погибшее животное, то поняли, что им невероятно повезло – они стали первыми океанологами, кому удалось получить полное тело Mesoplodon mirus.

Изучение устройства тела кита, а также его ДНК позволили команде Кэрролл приступить к планомерным поискам этих редчайших животных у берегов Канарских островов. Ученые не только подтвердили, что ремнезубы Тру существуют, но и сняли нескольких этих животных на видео. Кроме того, они получили детальные подводные фотографии живых самок и самцов, а также первые снимки их детенышей.

Сравнение ДНК и фотографий китов показало, что ремнезубы Тру и генетически, и анатомически отличаются от другого вида ремнезубов – китов Жервэ (Mesoplodon europaeus). Кроме того, ученые обнаружили, что окраска ремнезубов Тру может сильно меняться от особи к особи, что, вероятно, затрудняло наблюдения за ними в прошлом.

Другой интересный факт из их жизни – спины некоторых самцов покрыты необычными темными полосами разной длины, толщины и ширины. Они, как считают ученые, являются шрамами, которые появились во время схваток за внимание самок.

Полученная информация, как надеются Кэрролл и ее коллеги, поможет океанологам установить точный ареал обитания этих животных, понять, угрожает ли им вымирание и нуждаются ли они в защите от рыболовов и браконьеров.