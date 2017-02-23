Ломаченко отжимается из стойки на руках

Украинский чемпион WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (7-1, 5 КО) показал, как надо отжиматься в вертикальном положении.

Смотрите также: Нокаут от Ломаченко назван лучшим в 2016 году

Отметим, что Ломаченко вместе с Александром Усиком и Александром Гвоздиком находится в тренировочном лагере в Калифорнии, где готовится к своему следующему поединку против американского боксера пуэрториканского происхождения Джейсона Сосы (20-1-4, 15 КО). Бой состоится 8 апреля на арене MGM National Harbor в Мэриленде, США.