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    Ломаченко отжимается из стойки на руках

    (обновлено: )5820
    Чемпион мира по версии WBO в первом легком весе украинец Василий Ломаченко (7(5)-1-0) свой следующий бой проведет 8 апреля в США на арене MGM National Harbor в Мэриленде.
    Видеоканал ESNEWS на Youtube

    Украинский чемпион WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (7-1, 5 КО) показал, как надо отжиматься в вертикальном положении.

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    Отметим, что Ломаченко вместе с Александром Усиком и Александром Гвоздиком находится в тренировочном лагере в Калифорнии, где готовится к своему следующему поединку против американского боксера пуэрториканского происхождения Джейсона Сосы (20-1-4, 15 КО). Бой состоится 8 апреля на арене MGM National Harbor в Мэриленде, США.

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