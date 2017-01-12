Следующий бой Ломаченко пройдет 15 апреля - журналист

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко проведет следующий бой 15 апреля, сообщил боксерский инсайдер Дэн Рафаэль в своем микроблоге в Twitter.
По его словам, промоутер украинца Боб Арум сообщил, что бой Ломаченко может пройти в казино MGM National Harbor на восточном побережье США.
Он также добавил, что в рамках этого вечера бокса на ринг выйдет еще один украинец — Александр Гвоздик.
Arum said he has April 15 on HBO: Lomachenko main event, Gvodzyk co-feature, possibly at new MGM at National Harbor in Maryland (home game!)— Dan Rafael (@danrafaelespn) 11 января 2017 г.
Напомним, 27 ноября Василий Ломаченко победил ямайца Николаса Уолтерса и защитил титул чемпиона мира в первом легком весе по версии WBO (Super). Бой, прошедший в Лас-Вегасе, продолжался семь раундов. После седьмого раунда Уолтерс отказался от продолжения борьбы.
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Ломаченко, двукратный олимпийский чемпион, завоевал титул чемпиона мира по версии WBO в первом легком весе в июне, нокаутировав пуэрториканца Романа Мартинеса. После боя с Уолтерсом на счету украинца стало семь побед на профессиональном ринге при одном поражении.
В конце 2016 года Ломаченко поднялся на одну позицию и занял шестое место в рейтинге P4P лучших боксеров мира вне категории от The Ring.