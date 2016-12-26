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Ломаченко стал лучшим боксером 2016 года

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Американский портал Boxing News 24 в своем рейтинге приводит достижения Василия Ломаченко, который в своей весовой категории победил ранее Романа Мартинеса и Николаса Уолтерса.
Василий Ломаченко
Associated Press Eric Jamison

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Американский портал Boxing News 24 назвал украинского боксера Василия Ломаченко, который выступает во втором полулегком весе, лучшим боксером в своей весовой категории в 2016 году.

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"В уходящем году Ломаченко победил суперчемпиона по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полулегком весе Романа Мартинеса. Это было отличное выступление <…> Другая великая победа украинца была над Николасом Уолтерсом", — сообщается на портале.

Ранее Ломаченко поднялся на одну позицию и занял шестое место в рейтинге P4P лучших боксеров мира вне категории от The Ring.

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