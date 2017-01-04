Ломаченко переключился с бокса на хоккей

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко решил себя попробовать в хоккее.

Соответствующее фото появилось у него на странице в Instagram.

instagram.com/lomachenkovasiliy Василий Ломаченко играет в хоккей

В свою очередь Хsport.ua сообщает, что известный боксер взял в руки клюшку в Белгород-Днестровском Одесской области.

Подписчики Ломаченко одобрили его действия. Среди комментариев: "Уверен, что и на льду за скоростью Василия не угнаться. Чемпион одним словом!", "Василий — просто ураган на ринге! Слов нет", "Два мужских вида спорта на одном фото. Новая легенда".

Напомним, 27 ноября Василий Ломаченко победил ямайца Николаса Уолтерса и защитил титул чемпиона мира в первом легком весе по версии WBO (Super). Бой, прошедший в Лас-Вегасе, продолжался семь раундов. После седьмого раунда Уолтерс отказался от продолжения борьбы.

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Ломаченко, двукратный олимпийский чемпион, завоевал титул чемпиона мира по версии WBO в первом легком весе в июне, нокаутировав пуэрториканца Романа Мартинеса. После боя с Уолтерсом на счету украинца стало семь побед на профессиональном ринге при одном поражении.

В конце 2016 года Ломаченко поднялся на одну позицию и занял шестое место в рейтинге P4P лучших боксеров мира вне категории от The Ring.