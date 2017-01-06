Панамец Корралес заявил о готовности драться с Ломаченко

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Чемпион мира по версии WBA во втором полулегком весе Хесрил Корралес готов драться с украинцем Василием Ломаченко, который также является чемпионом мира по версии WBO в этом весе. Об этом заявил его адвокат Лесбия де Мосс.

"Планируем провести две защиты в этом году. Рассматриваем возможность объединить титулы с Василием Ломаченко, но для этого должно поступить хорошее предложение с их стороны", — цитирует Sport Arena адвоката.

В 2016 году Корралес за два раунда разобрался с японцем Такаши Учиямой. В конце года состоялся реванш, и панамец сумел вырвать победу по очкам в близком поединке с японцем.

Напомним, 27 ноября Василий Ломаченко победил ямайца Николаса Уолтерса и защитил титул чемпиона мира в первом легком весе по версии WBO (Super). Бой, прошедший в Лас-Вегасе, продолжался семь раундов. После седьмого раунда Уолтерс отказался от продолжения борьбы.

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Ломаченко, двукратный олимпийский чемпион, завоевал титул чемпиона мира по версии WBO в первом легком весе в июне, нокаутировав пуэрториканца Романа Мартинеса. После боя с Уолтерсом на счету украинца стало семь побед на профессиональном ринге при одном поражении.

В конце 2016 года Ломаченко поднялся на одну позицию и занял шестое место в рейтинге P4P лучших боксеров мира вне категории от The Ring.