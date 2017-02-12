Ломаченко готов провести бой с Майки Гарсией - менеджер

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Менеджер украинского боксера Василия Ломаченко Эгис Климас рассказал о планах спортсмена. Об этом сообщает BoxingScene.

"Ломаченко на днях сказал мне, что с удовольствием провел бы бой с Майки Гарсией. Не думаю, что Пакьяо сейчас сможет перейти в легкий вес. Я не шучу и не пытаюсь быть смешным, но если Пакьяо согласится опуститься в легкий вес, пришлите мне контракт, мы его подпишем", — сказал Климас.

Ранее сообщалось, что чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко проведет следующий бой 15 апреля.