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    Ломаченко готов провести бой с Майки Гарсией - менеджер

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    Как заявил менеджер украинского боксера Василия Ломаченко Эгис Климас, если Пакьяо согласится "опуститься в легкий вес", то они готовы подписать контракт.
    Украинский боксер Василий Ломаченко
    Василий Ломаченко/ВКонтакте

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Менеджер украинского боксера Василия Ломаченко Эгис Климас рассказал о планах спортсмена. Об этом сообщает BoxingScene.

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    "Ломаченко на днях сказал мне, что с удовольствием провел бы бой с Майки Гарсией. Не думаю, что Пакьяо сейчас сможет перейти в легкий вес. Я не шучу и не пытаюсь быть смешным, но если Пакьяо согласится опуститься в легкий вес, пришлите мне контракт, мы его подпишем", — сказал Климас.

    Ранее сообщалось, что чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко проведет следующий бой 15 апреля.

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