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    "Вы меня за живое зацепили". Разборки с Холодницким в Вашингтоне

    Тема:

    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами (775)

    (обновлено: )51621
    Между адвокатом Виктором Смалием и главой Специализированной аникоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким произошла перепалка в баре отеля Washington Hilton. В ходе разговора выяснилось, что глава САП находится в столице США с 20 января.
    roadcontrol/Youtube

    "Господин Холодницкий был замечен в компании народных депутатов Логвинского ("Народный фронт") и Артеменко (Радикальная партия), а также некоторых бизнесменов", — сообщается на странице Ростислава Шапошникова в Facebook.

    Холодницкий заявил, что на молитвенный завтрак к президенту США Дональду Трампу его пригласила диаспора. Он также добавил, что "был на Майдане".

    На уточнение, кто может это подтвердить, глава САП ответил: "Может, я и не стоял на баррикадах, но я был. (…) Вы меня за живое зацепили".

    Смотрите также: Речь Дональда Трампа на молитвенном завтраке

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