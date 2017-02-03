"Вы меня за живое зацепили". Разборки с Холодницким в Вашингтоне

"Господин Холодницкий был замечен в компании народных депутатов Логвинского ("Народный фронт") и Артеменко (Радикальная партия), а также некоторых бизнесменов", — сообщается на странице Ростислава Шапошникова в Facebook.

Холодницкий заявил, что на молитвенный завтрак к президенту США Дональду Трампу его пригласила диаспора. Он также добавил, что "был на Майдане".

На уточнение, кто может это подтвердить, глава САП ответил: "Может, я и не стоял на баррикадах, но я был. (…) Вы меня за живое зацепили".

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