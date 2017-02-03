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    В мире

    Трамп подпишет новые указы в пятницу

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    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами (773)

    (обновлено: )235
    Отмечается, что президент США примет участие в новом форуме по стратегии и политике, а во второй половине дня отправится в свое имение Мар-а-Лаго во Флориде, где проведет ряд встреч на выходных.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. В Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп подпишет в пятницу исполнительные указы.

    Дональд Трамп
    JIM WATSON / AFP
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    Содержание указов не раскрывается.

    Трамп уже подписал ряд указов, в том числе об ограничении въезда граждан семи ближневосточных и африканских стран, а также о "перестройке" вооруженных сил. Президент США намеревался подписать указ по кибербезопасности, но отказался от этого намерения.

    Трамп также примет в пятницу участие в новом форуме по стратегии и политике, который включает ряд видных американских бизнесменов. Во второй половине дня президент США отправится в свое имение Мар-а-Лаго во Флориде, где проведет ряд встреч на выходных.

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