Масштабное обрушение кровли на ТЭЦ в Пензе: подробности инцидента

"По предварительным данным, на территории ТЭЦ №1 в Пензе в турбинном цеху произошел разрыв паропровода, а также частичное обрушение кровли. В результате происшествия погиб работник 53 лет", — сообщили в региональном управлении СК РФ.

Twitter Минэнерго РФ Обрушение кровли на ТЭЦ в Пензе

После аварии на ТЭЦ в Пензе произошел прорыв теплотрассы.

Также известно, что ответственность владельца Пензенской ТЭЦ-1, где в четверг днем произошел взрыв, застрахована в компании "Ингосстрах" по договору ОСОПО (обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта. По закону размер компенсаций за причинение вреда жизни в результате аварии на опасном объекте составляет 2 миллиона рублей, а выплаты за вред здоровью определяются по таблице, утвержденной постановлением правительства РФ №1164.

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При этом размеры компенсаций зависят от вида травмы и степени ее сложности. Например, травматический шок оценивается в 200 тысяч рублей, за ожоги положено страховое возмещение в размере 60–800 тысяч рублей в зависимости от степени и размера ожога. За несколько травм компенсации суммируются в пределах 2 миллионов рублей.

Twitter Минэнерго РФ Обрушение кровли на ТЭЦ в Пензе

Пензенская ТЭЦ-1 была введена в эксплуатацию в 1943 году, ее установленная электрическая мощность — 385 МВт, тепловая мощность — 1168 Гкал/ч. Как сообщается на сайте компании "Т Плюс", которой принадлежит станция, ее теплогенерирующие мощности обеспечивают 89% поставок тепловой энергии для населения, проживающего в муниципальном жилом фонде.