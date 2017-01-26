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    Масштабное обрушение кровли на ТЭЦ в Пензе: подробности инцидента

    (обновлено: )10201
    На Пензенской ТЭЦ-1 в четверг произошло обрушение кровли, в результате ЧП погиб человек. По факту инцидента открыто уголовное дело. Круг подозреваемых, которым будет грозить до пяти лет лишения свободы, устанавливается.
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    "По предварительным данным, на территории ТЭЦ №1 в Пензе в турбинном цеху произошел разрыв паропровода, а также частичное обрушение кровли. В результате происшествия погиб работник 53 лет", — сообщили в региональном управлении СК РФ.

    Twitter Минэнерго РФ
    Обрушение кровли на ТЭЦ в Пензе

    После аварии на ТЭЦ в Пензе произошел прорыв теплотрассы.

    Также известно, что ответственность владельца Пензенской ТЭЦ-1, где в четверг днем произошел взрыв, застрахована в компании "Ингосстрах" по договору ОСОПО (обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта. По закону размер компенсаций за причинение вреда жизни в результате аварии на опасном объекте составляет 2 миллиона рублей, а выплаты за вред здоровью определяются по таблице, утвержденной постановлением правительства РФ №1164.

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    При этом размеры компенсаций зависят от вида травмы и степени ее сложности. Например, травматический шок оценивается в 200 тысяч рублей, за ожоги положено страховое возмещение в размере 60–800 тысяч рублей в зависимости от степени и размера ожога. За несколько травм компенсации суммируются в пределах 2 миллионов рублей.

    Twitter Минэнерго РФ
    Обрушение кровли на ТЭЦ в Пензе

    Пензенская ТЭЦ-1 была введена в эксплуатацию в 1943 году, ее установленная электрическая мощность — 385 МВт, тепловая мощность — 1168 Гкал/ч. Как сообщается на сайте компании "Т Плюс", которой принадлежит станция, ее теплогенерирующие мощности обеспечивают 89% поставок тепловой энергии для населения, проживающего в муниципальном жилом фонде.

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