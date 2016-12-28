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Блокада Донбасса никаких последствий иметь не будет - Тука

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Донбасс: снова блокада, снова импровизация (123)

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Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука сообщил, что блокада Донбасса является политической акцией и не будет иметь последствий.
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Ранее в понедельник бойцы добровольческих батальонов объявили о начале торговой блокады самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которая, по их словам, будет длиться, пока не будут освобождены все украинские пленные.

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Организаторы акции пообещали организовать работу стационарных наблюдательных групп на официальных пунктах пропуска на линии разграничения, а также мобильных групп наблюдателей, которые будут контролировать другие участки "границы".

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