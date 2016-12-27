Блокада Донбасса приведет к компрометации власти – эксперт

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. В понедельник, 26 декабря, ветераны антитеррористической операции на востоке Украины и волонтеры заявили, что запустили мобильные группы и начали формирование блокпостов для блокирования работы нелегальных торговых маршрутов с неподконтрольной части Донбасса. Это не первая инициатива по блокированию торговых отношений. 27 декабря была реакция секретаря СНБО Александра Турчинова. Он заявил, что решение совета добровольцев о блокировании неподконтрольных территорий Донецкой, Луганской областей находятся исключительно в компетенции президента Украины.

Какие будут последствия, если президент одобрит блокаду Донбасса рассказал директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков в эфире радиостанции Голос Столицы.

"Первый результат — это ухудшение гуманитарной ситуации в ДНР, ЛНР, на подконтрольных территориях, что уже негативно, поскольку там граждане такие, как мы. Второе следствие — это компрометация власти. Если власть допустит это, значит, власть проявит свою слабость и неготовность контролировать ситуацию в стране, а это означает ухудшение международной репутации — то, чего нам никак нельзя допустить. Мы хотели улучшить репутацию, а такие вещи только провоцируют этот поток, утечка негативных новостей, из страны", — считает эксперт.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года.