Турчинов о блокаде ДНР и ЛНР: не может быть на фронте хаоса и анархии

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Торговая блокада неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей не может быть начата отдельными активистами, пока соответствующее решение не примут власти страны, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов, передает РИА Новости.

В понедельник бойцы добровольческих батальонов объявили о начале блокады, которая, по их словам, будет длиться, пока не будут освобождены все украинские пленные. Добровольцы пообещали организовать работу стационарных наблюдательных групп на официальных пунктах пропуска на линии разграничения, а также мобильных групп наблюдателей, которые будут контролировать другие участки "границы". Замминистра Украины по делам оккупированных территорий Георгий Тука заявил при этом, что решение о блокаде не согласовано с украинскими властями и в случае активных действий организаторов акции "они получат соответствующую оценку правоохранителей".

"У нас не может быть на фронте хаоса и анархии. Военные должны выполнять приказы своего командования… Те, кто сами себе поставили задачи и побежали их реализовывать, будут только дестабилизировать ситуацию. Будет принято решение, значит будем блокировать. Не будет принято такое решение главнокомандующим — значит, это делать никто не будет", — заявил Турчинов.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года.