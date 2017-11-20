О лондонской жизни "лучшего педагога" Украины Виолетты Македон

РИА Новости Украина

Всего за неполную неделю в родное Берегово приехала заслуженный учитель Украины Виолетта Македон, которая вот уже два месяца живет в Великобритании, пишет издание Uzhgorod.net.

Находясь недавно в городской школе № 5 с углубленным изучением английского языка им. Т. Г. Шевченко поинтересовался, как живет учебное заведение, как дела у педагога Виолетты Македон, которая в 2016 году победила во Всеукраинском конкурсе "Учитель года" (номинация "Английский язык") и получила признание как в нашем пограничном Берегово, так и за его пределами. Кроме этого, чуть больше года назад наша землячка, согласно Указу Президента Порошенко, удостоена награды "Заслуженный учитель Украины".

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Кстати, во время вручения этой награды в АП, с главой государства она общалась на иностранном языке. Поэтому прокомментировала, почему благодарила на английском — оба, к счастью, владеют им в совершенстве! А Президент — пока первый руководитель, который свободно знает иностранный. Между прочим, ее короткий спич стал популяризацией главного языка мира, на котором, как известно, общается половина планеты.

Вспомнилось, как впоследствии чистосердечно с успехами ее приветствовали на городском уровне, как она, единственная с таким статусом в городе и районе, рассказывала о своих достижениях, как учит детей английскому языку, о реформировании системы образования в плане преподавания иностранным языком и тому подобное. Зато был искренне удивлен, когда узнал, что этот креативный, перспективный и очень коммуникабельный педагог, "англичанка" с таким высоким государственным званием в школе больше не работает.

Виолетта, как оказалось, пока решила расширять поле своей деятельности вдали от родной страны — только в далеком Лондоне. Там для нее больше перспективы, там, по ее словам, она сможет себя лучше реализовать. Тем более что сама еще молодая и ее ожидают хорошие перспективы.

В конце концов, за границу подалась не только она, но и многие другие ее коллеги, как с родной школы, города, так и всего Закарпатья. За несколько последних лет она третья школьная учительница, которая решила выехать за рубеж.

Поэтому начал рассуждать, почему так массово увольняются молодые люди разных профессий и убегают зарабатывать деньги в Европу и даже дальше? Не успел, как говорится, в себе эту информацию "переварить", как на уходящей неделе, на одной из центральных улиц нашего города мне навстречу шагает ни кто иной, а именно она — волшебная экс-учительница Македон.

Зная из уст общественности и соцсетей, что она живет далеко от родного дома, автор этих строк от такого удивления чуть не оторопел. А поравнявшись, спросил, мол, уважаемая и волшебная учительница, это вы или нет? "Да-да, это я", — добродушно ответила, хоть и молодая, но известная педагог. "Однако в школе рассказывали, что вы переехали на работу в туманный Альбион, — замечаю. — Это правда?"

Не хотелось бы пересказывать дословно наш диалог, который завершился на мажорной ноте, добросердечных пожеланиях, но Виолетта Валерьевна, как и прежде, искренне, со светлой улыбкой на лице, весьма добродушно рассказала, почему так произошло и чем она занимается. По ее мнению, ничего удивительного в ее отъезде нет, решение она приняла взвешенное и правильное. Нисколько не лукавя, сказала, что в этом отношении она не первая и не последняя…

Относительно лондонской жизни, то остановилась в одной тамошней семье, где супруги имеют фотобизнес. Он — местный, а жена, кстати, украинка. Оба очень заняты, ведь там, по ее словам, все в постоянном движении и неистово работают, зарабатывая деньги. Зато ей поручили ухаживать за дедушкой по имени Боб, с которым она, согласно заранее разработанному плану, гуляет по столице, посещает музеи, театры, парки, другие знаковые места Лондона и тому подобное. Семья довольна, что восьмидесятилетним дедушкой занимается такая уважаемая молодая женщина-украинка, которая в совершенстве знает английский.

"Благодаря этому я легко, даже лучше других, вписалась в местный колорит, — говорит В. Македон. — В семье общение на английском языке. Но убеждена, что это только начало. Учительница, зная классно язык Шекспира, Черчилля, Ньютона, Тэтчер, мечтает расширить свои навыки. Итак, лондонскую практику решила начать именно таким вот образом. А свой многодневный приезд в Берегово объясняет тем, что здесь остался ее сын-десятиклассник Павлик, поэтому решили увидеться и заодно подготовить его к будущим жизненным шагам".

"За школой не скучаете?" — интересуюсь. "Конечно, скучаю, — отвечает. - Здесь остались жить мои друзья, коллеги, многие бывшие и нынешние ученики, здесь, собственно, началось профессиональное восхождение и тому подобное. А спасибо школе, которая способствовала мне достичь вершин в профессиональной сфере. Ведь особенно жизненно удачными оказались прошлые годы". Но, несмотря на все, почти после двухмесячной разлуки женщина-мать, женщина-учитель приехала в Берегово, но через день-два снова собирается в обратную дорогу. Там ее ждет лондонская жизнь, которая, следует надеяться, подарит лучшему украинскому педагогу новые перспективы, достижения, социальные статусы и многие другие европейско-британские соблазны-ощущения.