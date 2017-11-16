"Лучший педагог" о своем решении уехать в Лондон. Не нужно спекулировать

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Жительница поселка Берегово Закарпатской области Виолетта Македон, которая стала "Учителем года — 2016" в номинации "иностранный язык" и переехала жить в Великобританию, попросила журналистов не спекулировать на своем решении.

"Огромная просьба не спекулировать моем решением работать за рубежом ради достижения, вам одним понятных, целей. Условия труда в школе немало способствовали моему становлению как учителя, так и личности! Перспективы развития, как видите, тоже есть. Я — живой пример. В определенных изданиях есть целые абзацы, которые придуманы Вами. Абсолютно и категорически опровергаю слова о невыносимых условиях труда, жизни и перспективы развития", — эмоционально отреагировала Македон на своей странице в Facebook.

Виолетта Македон, facebook Пост Виолетты Македон

Виолетта Македон, facebook Виолетта Македон

Напомним, на днях разгорелся скандал, когда СМИ сообщили, что заслуженный педагог Украины переехала в Лондон, где работает сиделкой у пожилого британца.