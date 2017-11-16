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    Общество

    "Лучший педагог" о своем решении уехать в Лондон. Не нужно спекулировать

    (обновлено: )61960
    По словам Виолетты Македон, она уехала из Украине не потому, что в ее школе были невыносимые условия труда, как сообщили многие СМИ.
    Виолетта Македон и президент Украины Петр Порошенко
    Виолетта Македон, facebook

    КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Жительница поселка Берегово Закарпатской области Виолетта Македон, которая стала "Учителем года — 2016" в номинации "иностранный язык" и переехала жить в Великобританию, попросила журналистов не спекулировать на своем решении.

    "Огромная просьба не спекулировать моем решением работать за рубежом ради достижения, вам одним понятных, целей. Условия труда в школе немало способствовали моему становлению как учителя, так и личности! Перспективы развития, как видите, тоже есть. Я  — живой пример. В определенных изданиях есть целые абзацы, которые придуманы Вами. Абсолютно и категорически опровергаю слова о невыносимых условиях труда, жизни и перспективы развития", — эмоционально отреагировала Македон на своей странице в Facebook.

    Виолетта Македон, facebook
    Пост Виолетты Македон
    Виолетта Македон, facebook
    Виолетта Македон

    Напомним, на днях разгорелся скандал, когда СМИ сообщили, что заслуженный педагог Украины переехала в Лондон, где работает сиделкой у пожилого британца.

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