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    Общество

    "Лучший педагог" Украины уехала на заработки в Лондон - СМИ

    (обновлено: )173
    "Учитель года - 2016" в номинации "иностранный язык" Виолетта Македон живет в Лондоне и работает сиделкой у пожилого британца.
    Виолетта Македон и президент Украины Петр Порошенко
    Виолетта Македон, facebook

    КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Жительница поселка Берегово Закарпатской области Виолетта Македон, которая стала "Учителем года — 2016" в номинации "иностранный язык" переехала жить в Великобританию.

    Как рассказала Виолетта, так же носящая звание "Заслуженный учитель Украины", она живет в Лондоне и работает сиделкой у пожилого британца.

    Свободное знание английского языка существенно помогает женщине в работе.

    Виолетта Македон, facebook
    Виолетта Македон

    В Берегово у Македон остался сын, который учится в десятом классе, сообщает портал prozahid.com.

    Ранее сообщалось, что Польша в 2018 году почти в полтора раза увеличит количество рабочих виз для граждан Украины.

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