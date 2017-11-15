"Лучший педагог" Украины уехала на заработки в Лондон - СМИ

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Жительница поселка Берегово Закарпатской области Виолетта Македон, которая стала "Учителем года — 2016" в номинации "иностранный язык" переехала жить в Великобританию.

Как рассказала Виолетта, так же носящая звание "Заслуженный учитель Украины", она живет в Лондоне и работает сиделкой у пожилого британца.

Свободное знание английского языка существенно помогает женщине в работе.

Виолетта Македон, facebook Виолетта Македон

В Берегово у Македон остался сын, который учится в десятом классе, сообщает портал prozahid.com.

Ранее сообщалось, что Польша в 2018 году почти в полтора раза увеличит количество рабочих виз для граждан Украины.