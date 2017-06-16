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    Фотоленты

    "Нам нечего есть". В Одессе митингуют педагоги и студенты

    Тема:

    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел (605)

    (обновлено: )13440
    В Одессе митингуют педагоги
    В Одессе митингуют педагоги
    В Одессе митингуют педагоги
    В Одессе митингуют педагоги
    В Одессе митингуют педагоги
    В Одессе митингуют педагоги
    В Одессе митингуют педагоги
    В Одессе митингуют педагоги
    В Одессе митингуют педагоги
    В Одессе митингуют педагоги
    Думская.net
    В Одессе митингуют педагоги
    Думская.net
    В Одессе митингуют педагоги
    Думская.net
    В Одессе митингуют педагоги
    Думская.net
    В Одессе митингуют педагоги
    Думская.net
    В Одессе митингуют педагоги
    Думская.net
    В Одессе митингуют педагоги
    Думская.net
    В Одессе митингуют педагоги
    Думская.net
    В Одессе митингуют педагоги
    Думская.net

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    Преподаватели и студенты профессионально-технических училищ Одесской области утром провели митинг у здания облсовета на проспекте Шевченко, требуя выделения денег на зарплаты и стипендии в ПТУ.

    Митинг против внедрения рынка земли под Верховной Радой
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    "Продажа земли - геноцид". Митинг под Радой против земельной реформы

    Люди пришли с плакатами "Нам нечего есть", "Где наши деньги?", "Обратите внимание на ПТУ", "Требуем финансирования".

    "Мы находимся здесь, чтобы напомнить депутатам, что на очередной сессии надо принять решение о финансировании ПТУ. С 1 июля начнется отпускной сезон у учителей, и они должны получить деньги. Уже который год ежемесячно мы гадаем — будет у нас зарплата или нет, будет ли вообще финансирование наших учебных учреждений. Уже стало нормой в нашей стране нарушение законодательства в этом вопросе", — цитирует "Думская" Наталию Костусеву, директора Измаильского высшего профессионального училища.

    Напомним, 8 июня была сорвана сессия облсовета, на которой должен был рассматриваться вопрос о финансировании профтехучилищ области.

    В среду, 14 июня, у здания Одесского городского совета произошли столкновения между обманутыми инвесторами в строительство "Золотой берег" и представителями Нацгвардии и охранных фирм.

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