"Нам нечего есть". В Одессе митингуют педагоги и студенты

Преподаватели и студенты профессионально-технических училищ Одесской области утром провели митинг у здания облсовета на проспекте Шевченко, требуя выделения денег на зарплаты и стипендии в ПТУ.

Люди пришли с плакатами "Нам нечего есть", "Где наши деньги?", "Обратите внимание на ПТУ", "Требуем финансирования".

"Мы находимся здесь, чтобы напомнить депутатам, что на очередной сессии надо принять решение о финансировании ПТУ. С 1 июля начнется отпускной сезон у учителей, и они должны получить деньги. Уже который год ежемесячно мы гадаем — будет у нас зарплата или нет, будет ли вообще финансирование наших учебных учреждений. Уже стало нормой в нашей стране нарушение законодательства в этом вопросе", — цитирует "Думская" Наталию Костусеву, директора Измаильского высшего профессионального училища.

Напомним, 8 июня была сорвана сессия облсовета, на которой должен был рассматриваться вопрос о финансировании профтехучилищ области.

В среду, 14 июня, у здания Одесского городского совета произошли столкновения между обманутыми инвесторами в строительство "Золотой берег" и представителями Нацгвардии и охранных фирм.