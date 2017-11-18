В ДНР ситуация второй год стабильная... с тарифами

Сергей Иванов – Донбасс

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в городах и районах самопровозглашенной Донецкой народной республики в ближайшее время повышаться не будут, они по-прежнему остаются на уровне 2013 года. Об этом накануне заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Сергей Наумец, в ответ на распространяющиеся в Донецке слухи о повышении тарифов на отопление.

"Мы возвращаемся к этому вопросу уже не в первый раз, но кто-то сознательно раскручивает эту тему. Нашим гражданам важно понимать, что сдерживание тарифов является одним из факторов стабильности в Донецкой народной республике и все слухи об их повышении – это лишь попытки расшатать обстановку в республике. Со всей ответственностью заявляю, что на сегодняшний день – это принципиальная позиция руководства республики и министерства строительства и ЖКХ. Тарифная политика в ДНР направлена на защиту интересов граждан. Мы учитываем определенные сложности экономической обстановки и поэтому удерживаем цены на прежнем уровне", – пояснили в Минстрое самопровозглашенной ДНР.

В частности, по данным профильного ведомства в Украине за последние три года в несколько раз повысили цены на услуги водоснабжения. К примеру, тарифы на воду для населения, проживающего на подконтрольной Киеву части Донбасса оказались выше, чем в непризнанной ДНР в среднем в шесть-семь раз. Согласно тарифам, утвержденным Национальной комиссией Украины по вопросам регулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг, установлены следующие цены на водоснабжение и водоотведение.

РИА Новости Украина Сравнительная таблица тарифов

Сравнительные данные республиканского Минстроя по ценам на водоснабжение и водоотведение в ДНР и Украине в 2017 году. Тарифы переведены в российские рубли по местному курсу – 1 гривна = 2 рубля 20 копеек.

РИА Новости Украина Сравнительная таблица тарифов

Тарифы на услуги ЖКХ в городах Донецкой области образца 2016 года по данным Народного совета ДНР.

Кроме того, можно привести актуальные данные по тарифам на различные виды коммунальных услуг в самопровозглашенной ДНР. Тарифы на услуги горячего водоснабжения: с прибором учёта – 35 рублей за один кубический метр. Централизованное отопление для абонентов жилых зданий с домовыми и квартирными приборами учета тепловой энергии – 531 рубль за 1 Гкал. Стоимость услуги по газоснабжению для населения, в случае если объем потребления не превышает 2500 кубометров в год при наличии газового счетчика – 2 рубля за один метр кубический, без прибора учета – 2.40. Тариф на электроэнергию, которая отпускается населению за объем, потребленный до 150 кВт/ч. в месяц – 62 копейки за 1кВт/ч., от 150 кВт/ч. до 800 кВт/ч. – 84 копейки, вывоз мусора – 19-20 рублей в месяц с одного человека.

В среднем оплата коммунальных платежей, в которые входят водоснабжение, отопление, квартплата, вывоз ТБО в двухкомнатной донецкой квартире по-прежнему составляет в пределах 700-750 российских рублей. При этом аналогичный показатель на украинско части Донбасса по приблизительным подсчетам в 3-4 раза больше и в перерасчете составляет около трех тысяч рублей. Помимо постоянно растущих в Украине тарифов в ряде прифронтовых украинских населенных пунктов имеются большие сложности с отоплением жилых домов, школ и больниц. Без отопления остаются сотни жителей в прифронтовых районах Марьинки, Красногоровки. Сложная ситуация сохраняется и Авдеевке, где тепло подается только в половине жилого фонда – это так называемая Новая часть города, где люди получают тепло от коксохимического завода. Остальные кварталы Авдеевки, которые расположены неподалеку от линии фронта, а также близлежащие поселки остаются без отопления из-за непрекращающихся боевых действий, в результате чего коммуникации, обеспечивающие их теплом, сильно повреждены – в таких нечеловеческих условиях люди выживают, как могут. По этой же причине есть огромные проблемы с подачей населению газа, электроэнергии и воды.

Напомним, что на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики с 2014 года действует постановление местных властей о запрете на повышение тарифов жилищно-коммунальных услуг с целью предотвращения возникновения социальной напряженности в ДНР. На данный момент по всем услугам жилищно-коммунального хозяйства в регионе действуют тарифы, которые были утверждены еще до начала вооруженного конфликта на Донбассе.