Проездной на лифт: в пригороде Киева придумали новый тариф для жителей

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. В Бородянке Киевской области в 12 многоэтажных домах установили плату за проезд в лифте и ввели проездные.

Жители Бородянки должны платить по 100 грн за 50 поездок в лифте своего дома.

В программе "Бандерлоги" на канале "2+2" сообщается, что возле каждого лифта установлено устройство, которое считывает поездки и списывает деньги.

Жители города жалуются и на введение нового тарифа и на то, что проездной надо пополнять через банк, где за каждую операцию взимается 15 грн комиссии.

Всего в Бородянке 25 платных лифтов в 12 домах. Местные власти гордятся нововведением и уже анонсировали повышение тарифов с января 2018 года.

В начале ноябре в Киеве в многоэтажном доме с 16 этажа оборвался лифт, в котором находилась 30-летняя женщина и 11-летняя школьница. Люди выжили, однако получили травмы позвоночника.