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    Общество

    Проездной на лифт: в пригороде Киева придумали новый тариф для жителей

    (обновлено: )20703
    В Бородянке Киевской области муниципальные власти установили системы для платного проезда в 25 лифтах города.
    Проездной на лифт в городе Бородянка Киевской области
    Фото 2+2

    КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. В Бородянке Киевской области в 12 многоэтажных домах установили плату за проезд в лифте и ввели проездные.

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    РИА Новости Украина
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    Жители Бородянки должны платить по 100 грн за 50 поездок в лифте своего дома.

    В программе "Бандерлоги" на канале "2+2" сообщается, что возле каждого лифта  установлено устройство, которое считывает поездки и списывает деньги.

    Жители города жалуются и на введение нового тарифа и на то, что проездной надо пополнять через банк, где за каждую операцию взимается 15 грн комиссии.

    Всего в Бородянке 25 платных лифтов в 12 домах. Местные власти гордятся нововведением и уже анонсировали повышение тарифов с января 2018 года.

    В начале ноябре в Киеве в многоэтажном доме с 16 этажа оборвался лифт, в котором находилась 30-летняя женщина и 11-летняя школьница. Люди выжили, однако получили травмы позвоночника.

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