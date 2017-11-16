Определились все участники ЧМ по футболу 2018 года в РФ

Вадим Кузнецов – Р-Спорт, для РИА Новости Украина

Сборная Перу стала последней командой, которая отобралась на чемпионат мира по футболу 2018 года. Таким образом, определись все 32 участника турнира.

Чемпионат мира по футболу пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля. На турнире, помимо команды хозяев, выступят сборные Бразилии, Ирана, Японии, Мексики, Бельгии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Нигерии, Коста-Рики, Польши, Египта, Исландии, Сербии, Португалии, Франции, Уругвая, Аргентины, Колумбии, Панамы, Сенегала, Марокко, Туниса, Швейцарии, Хорватии, Швеции, Дании, Австралии и Перу.

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В отборочном турнире среди команд из Южной Америки разыгрывались четыре путевки на чемпионат мира и еще одно место в стыковых играх. В первый игровой день пятикратные чемпионы мира бразильцы уступили сборной Чили со счетом 0:2, но это поражение осталось для них единственным во всем отборе. Они первыми после российских футболистов обеспечили себе участие на чемпионате мира. В 18 матчах бразильцы под руководством Тите забили 41 гол и набрали 41 очко, опередив ближайшего соперника на 10 очков. По шесть мячей провели Неймар и Паулиньо, семь — Габриэль Жезус.

Вторыми стали уругвайцы, которых вел вперед Эдинсон Кавани (10 голов), а за оставшиеся путевки велась напряженная борьба до последнего тура. Аргентинцы проигрывали в решающем матче со счетом 0:1 эквадорцам, но хет-трик лидера команды Лионеля Месси принес ей победу и третье место в группе.

"Я боялся, что мы останемся без чемпионата мира. И когда Эквадор забил гол, я хотел провалиться сквозь землю, в моей голове пронеслось множество мыслей. Мы сконцентрировались на том, чтобы выйти на чемпионат мира, Аргентина — одна из лучших команд мира, люди не должны страдать. Сейчас можно начать создавать сильную команду, которая поедет на чемпионат мира", — заявил Месси после матча.

Сборная Колумбии завоевала путевку с четвертого места, а перуанцы получили право сыграть в стыках. За бортом чемпионата мира остались финалисты Кубка конфедераций-2017 команда Чили, которая однозначно планировала вернуться в Россию в 2018-м. Чилийцы неудачно провели вторую часть отбора и стали только шестыми. После этого о своем уходе из сборной объявил полузащитник Артуро Видаль, с которым команда дважды побеждала на Кубке Америки.

Пятую путевку от Южной Америки завоевали перуанцы, которые в стыковых играх были сильнее команды Новой Зеландии (0:0 и 2:0). Они не играли на чемпионатах мира с 1982 года.

Отбор в азиатской группе состоял из четырех раундов, и два первых этапа все сильнейшие команды континента прошли без видимых проблем. В третьем раунде 12 команд были поделены на две подгруппы, победителями которых стали иранцы и сборная Японии. Они и отобрались на чемпионат мира вслед за бразильцами. У сборной Ирана 11 мячей в двух отборочных раундах забил форвард "Рубина" Сердар Азмун.

Также прямые путевки на ЧМ-2018 получили сборные Южной Кореи и Саудовской Аравии, а австралийцам пришлось преодолеть еще несколько барьеров для того, чтобы попасть в Россию. Сначала они вырвали победу у сирийцев (1:1, 2:1 в дополнительное время), а затем обыграли в стыковых матчах команду Гондураса (0:0, 3:1). Для футболистов Ангелоса Постекоглу это будет четвертый чемпионат мира подряд, и пока их лучшим результатом является выход в 1/8 финала в 2006 году.

"Это довольно трудно описать, это просто нереально. Мы знали, что квалификационный турнир получится трудным, но выход на мундиаль сделал его особенным. Мы трудились два с половиной года, чтобы добиться этой цели, но мы справились. Нам очень приятно, что мы снова едем на чемпионат мира", — сказал полузащитник австралийцев Майкл Единак, оформивший дубль в решающей игре.

Впервые с 2006 года пробилась на чемпионат мира команда Саудовской Аравии, но выведший ее на турнир голландец Берт ван Марвейк принял решение уйти из сборной. Позднее он объяснил, что прервал переговоры с федерацией после того, как были уволены некоторые члены его тренерского штаба. Его заменит аргентинец Эдгардо Бауса, который ранее работал с командой ОАЭ.

Победа сборной Мексики в зоне КОНКАКАФ и ее выход на чемпионат мира не стал сюрпризом, так как мексиканцы не пропускали этот турнир с 1990 года и являлись фаворитами отбора. Но вместе с ними ожидали увидеть и команду США, но американцы не смогли попасть даже в четверку лучших сборных своей зоны. Вместо них в Россию полетят команды Коста-Рики и Панамы, причем для панамских футболистов этот чемпионат мира будет первым в истории. Следующий день после исторического матча президент Панамы Хуан Карлос Варела объявил в стране выходным для работников частного и государственного сектора.

Американцы для выхода в финальную стадию мундиаля должны были побеждать в заключительном матче отбора футболистов из Тринидада и Тобаго, но потерпели поражение (1:2) и впервые с 1986 года не попали на главный турнир четырехлетия.

"Конечно, мы разочарованы. Все было в наших руках сегодня. Никаких оправданий тому, что нам не удалось забить второй гол и добиться хотя бы ничьей, быть не может. Мы не должны пропускать чемпионат мира, я беру на себя ответственность", — сказал главный тренер команды США Брюс Арена, впоследствии подавший в отставку.

Европейский отбор, как всегда, преподнес несколько сюрпризов. Первыми путевки в финальную часть турнира завоевали бельгийцы, к которым вскоре присоединились другие фавориты — команды Германии, Англии, Испании, Франции, Португалии. Но нескольких привычных участников чемпионатов мира в России все же не увидят.

Бронзовый призер ЧМ-2014 сборная Голландии заняла третье место в своей группе, пропустив вперед шведов, которые в стыковых матчах обыграли команду Италии (1:0, 0:0). Итальянцы четырежды выигрывали чемпионат мира и не пропускали ни одного турнира с 1958 года. Также не смогли завоевать путевки сборные Украины, Турции и Уэльса, а сенсация Евро-2016 сборная Исландии, напротив, впервые в истории сыграет в финальной стадии турнира.

"Жалко, что не будет Украины. Хотелось бы, чтобы они приехали по многим причинам, прежде всего по спортивным. Это сильная сборная, футболисты которой играют в ведущих европейских чемпионатах. Во-вторых, это товарищеские и дружеские отношения, несмотря на всю эту напряженность между государствами", — считает почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

Помимо шведов, через стыковые матчи на чемпионат мира попали команды Швейцарии, Хорватии и Дании. Лучшими бомбардирами отборочного этапа в Европе стали португалец Криштиану Роналду (15) и Роберт Левандовский из сборной Польши (16), который установил рекорд по количеству голов в одном отборочном турнире под эгидой УЕФА.

Свои неожиданности были и в африканском отборе. Участник семи чемпионатов мира и действующий обладатель Кубка африканских наций сборная Камеруна попала в группу к командам Нигерии, Замбии и Алжира, и в ней смогла выиграть только один матч. Первое место в итоге заняли нигерийцы. Вместе с ними на чемпионат мира попали сборные Туниса, Марокко, Сенегала и Египта, а вот команды Ганы, Кот-д'Ивуара и Южной Африки в Россию не поедут.

Отметим, что в сентябре 2017 года Международная федерация футбола объявила о переигровке отборочного матча между командами Сенегала и ЮАР, так как в первой игре на результат встречи (2:1 в пользу ЮАР) повлияла работа арбитра Джозефа Одартея Лэмпти, который затем был пожизненно дисквалифицирован. Именно после повторной игры Сенегал, который победил со счетом 2:0, обеспечил себе путевку на ЧМ-2018.

Жеребьевка группового этапа чемпионата мира состоится в Москве 1 декабря.