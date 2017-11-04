Из Ивано-Франковска: стране уже не нужны детские интернаты

РИА Новости Украина

Работники и воспитанники Снятинского детского дома-интерната потрясены известием о закрытии заведения. Зато в области эту информацию опровергают, обещают не ликвидировать заведение, а только изменить его профиль или объединить с аналогичным.

Ликвидация или реорганизация?

На днях в Ивано-Франковске состоялось заседание постоянной комиссии областного совета по вопросам социально-экономического развития, управления коммунального собственностью, развития малого и среднего бизнеса. Депутаты обсудили возможность прекратить деятельность Снятинского детского дома-интерната. Члены комиссии поддержали такое решение, поэтому за него голосовать облсовет, пишет "Галицкий корреспондент".

Необходимости прекращения деятельности детдома-интерната в Снятине объясняют тем, что рассчитан заведение на 110 человек, а сейчас там находится 97 воспитанников, из которых только 15 — в возрасте до 18 лет.

Руководитель департамента социальной политики Ивано-Франковской ОГА Виталий Яворский говорит: "У нас есть многочисленные предписания Министерства социальной политики. Нам отмечают необходимость принять меры по реорганизации учреждения, поскольку из-за малого количества людей он не соответствует профилю. Поэтому было принято решение рассмотреть возможность прекращения Снятинского детского интерната".

Но это не значит, что интернат полностью ликвидируют. В планах чиновников — реорганизация заведения.

Сейчас в департаменте соцполитики видят несколько путей решения этого вопроса. Один из них заключается в сохранении существующей учреждения, создание там психоневрологического учреждения для взрослых и открытие на его базе детского отделения. Второй — в объединении заведения с другим интернатом в Снятине и переводе детей в другие учреждения.

"Однозначно, это заведение детским быть не может, поскольку на детей совсем другие расходы, чем на взрослого. Это приводит к перерасходу более миллиона гривен в год", — отмечает Яворский.

Чиновник уверяет, что ни одно из решений не повлияет на работников интерната. В такой отрасли найти хорошего специалиста — проблема, поэтому вопрос о сокращении не актуален. Тем более, что очередь в взрослый психиатрическое учреждение — более 40 человек, мест не хватает. От этого страдают семьи, которые не могут справиться с больными родственниками.

gk-press.if.ua Детский интернат в Ивано-Франковской области

Над созданием дополнительных койко-мест в настоящее время работает Залучанский дом-интернат, в котором несколько месяцев назад расширили профиль. Это даст возможность в случае необходимости переместить сюда воспитанников Снятинского интерната.

Руководитель "Украинской благотворительной сети" Василий Футерко замечает, что на базе ликвидированного Снятинского детского дома-интерната планируют создать отделение Снятинского психоневрологического интерната для взрослых. То есть там останутся парни и мужчины старше 18 лет, а детей переведут в Залучанский интернат.

"Думаю, там детям будет относительно лучше, чем в Снятинском интернате. И еще вопрос, в какие именно помещения Залучанского интерната переселять детей, потому что спальный корпус и так перегружен. Возможно, детям из Снятинского интерната отдадут те помещения, которые сейчас занимает администрация, а она переселится в корпус №2. Хотя они должны были их освободить еще в начале года для старших девушек, но не сделали этого. Кроме помещений администрации, я не вижу куда можно переселить детей", — отмечает волонтер.

Туманные перспективы

В Снятине о планах областных чиновников знают далеко не все. Воспитанники еще из-за забора просят сказать власти, чтобы не ликвидировали заведение, потому что они к нему привыкли. Оставлять место, в котором живут много лет, ребята не хотят.

Директор интерната Василий Курилюк о ситуации говорит неохотно, отмечает, что окончательное решение примет сессия облсовета, а непосредственно от него ничего не зависит. На содержание ребенка выделяется 67 грн. в день, на взрослого — 61 гривна. Детям нужно больше молочных продуктов, масла, это и обуславливает разницу.

На территории учреждения функционирует школа, обучение ведется в соответствии со школьной программой, однако не все способны ее освоить в полном объеме. Интернат второго профиля, поэтому воспитанников, прикованных к постели, здесь нет. Некоторые из них имеет определенные добровольные обязанности, которые выполняет под наблюдением инструктора по труду. В интернате есть живой уголок с попугаями, а также восемь коз. Здесь проводится трудовая реабилитация для питомцев: производство веников, осоковых щеток, парафиновых свечей.

gk-press.if.ua Детский интернат в Ивано-Франковской области

Воспитанники, их родители и коллектив интерната обеспокоен известием о закрытии.

"Дети постоянно прибегают, спрашивают, что с нами будет. Я их успокаиваю, убеждаю, что все будет хорошо", — рассказывает руководитель.

Фотографировать территорию он не позволяет, говорит, что фотографий достаточно в интернете, а пациенты защищены законом от фото- и видеосъемки. Но показывает комнаты воспитанников и кухню.

В заведении есть психоневрологическое отделение, расположенное на третьем этаже. Там пациенты в возрасте от 35 лет. На первом этаже в одном крыле размещены дети, в другом — молодые люди, которым за 18. На втором этаже — воспитанники от 18 до 35 лет.

Недавно учреждение получило 100 коек из бука в качестве благотворительной помощи, а также матрасы к ним "зима-лето". В комнатах начали менять пол на деревянный, надеются, что скоро удастся поменять и двери, чтобы все было экологически чистое.

За благотворительные средства установили 20 металлопластиковых окон, на каждом из них есть замки, ключи — у персонала. А еще на завершающем этапе находится создание спортивной площадки. Хотя есть ли смысл сейчас еще что-то делать, руководитель не знает.

Глобальный вопрос

Вопрос о ликвидации довольно сложен и решать его надо иначе, замечает Василий Футерко. Интернаты надо закрывать не путем укрупнения других интернатов, как в этом случае, а путем устройства детей и старших воспитанников в семьи. То есть нужно активно заниматься усыновлением детей или создавать небольшие дома поддерживаемого проживания.

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"Вот мы в конце августа подали в областной совет и облгосадминистрацию готовый проект областной программы относительно дома поддерживаемого проживания, но ответ от департамента удивил… Пишут, что рассмотрели, но поддерживают ли полностью, имеют ли предложения или замечания, или не поддерживают, вообще не отмечают", — возмущается активист.

Недавно волонтеры "Украинская благотворительной сети" собственными силами начали обустраивать первый дом для сообщества в Обертине Тлумацкого района. Планируют там разместить четыре человека, чтобы каждый из них имел отдельную комнату, но, возможно, их будет и больше.

Программа позволила бы привлечь бюджетные средства на текущую деятельность сообщества: оплату труда ассистентов, продукты питания, энергоносители и прочее.

Трудное усыновление

За годы независимости с Залучанского детдома не усыновили ни одного ребенка. Но благодаря созданию видеоанкет и их распространению, а также благодаря сотрудничеству с фондом "Maya`s Hope" (США) уже есть заинтересованность американцев в усыновлении конкретных детей. Но на это нужно время. В США есть опыт поиска новых семей для десятков таких детей, как в Залучанском интернате, но этот успех — результат многолетней работы, отмечает господин Футерко.

gk-press.if.ua Детский интернат в Ивано-Франковской области

Украинцы почти не усыновляют детей с недостатками, особенно детей с тяжелой инвалидностью. Преимущественно усыновители из Украины ищут здоровых и маленьких детей в возрасте от двух до четырех лет. На усыновление таких есть очередь…

"Думаю, что усыновления непременно будут, но если реально смотреть на вещи, то их стоит ждать не раньше середины следующего года. А по другим, то надо делать то, что для пожилых людей с инвалидностью давно работает в цивилизованном мире — поддержанное проживание", — заключает активист.

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