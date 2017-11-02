наверх
02.11.201714:49
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Новые дети войны - сироты равнодушного государства

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (218)

    (обновлено: )71
    Около миллиона украинских детей, опаленных войной, нуждаются в психологической помощи. Однако у государства нет четкой стратегии оказания психологической поддержки и действенных реабилитационных программ в отношении детей, травмированных войной.
    Женщины и дети, покинувшие свои дома из-за боевых действий в Донбассе, в одном из волонтерских центров в Славянске. Архивное фото
    REUTERS Gleb Garanich

    Анна Лаба, РИА Новости Украина

    Война на Востоке Украины продолжается уже не первый год, и сотни тысяч людей вынуждены были покинуть свои дома и переехать туда, где не свистят пули и не рвутся снаряды — в мирные регионы страны. По данным Министерства социальной политики Украины, из 1 миллиона 700 тысяч внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) насчитывается около 240 тысяч детей. Кроме того, тысячи детей остаются сегодня в прифронтовых зонах подконтрольной украинской территории и постоянно получают психологические травмы, потому что за их окнами ежедневно звучат взрывы. Такие дети нуждаются в постоянной помощи, в психологической поддержке и действенных реабилитационных программах. К детям, получившим психологические травмы вследствие войны, сегодня относятся также дети военнослужащих, погибших в АТО и тех, кто сейчас находится на линии соприкосновения.

    Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Волкер, Донбасс и миротворцы

    Насколько государство участвует в создании действенных программ для детей с травмами войны, какую именно помощь необходимо оказывать таким детям, и чем игнорирование данных проблем опасно для общества в будущем рассказали на пресс-конференции в РИА Новости Украина психологи, представители международных и волонтерских организаций.

    Нас ждут проблемы в будущем

    Психологи обратили внимание, что обыватель не совсем понимает, что такое "травма войны", а на самом деле ребенок, который находится в зоне боевых действий, или ребенок, так или иначе связанный с этими событиями — будь то ребенок, живущий на линии контакта, или ребенок, которого переселили, или ребенок, отец которого ушел на войну — меняется навсегда.

    "На самом деле, как мы в детстве помним свой мир, так мы дальше живем, если ребенок находится в большом стрессе, а война — это огромный стресс, который влияет на ребенка навсегда. Соответственно этот стресс никуда не девается, и меняет представление ребенка о мире, влияет на его образ жизни. Стрессовое расстройство у детей связано, прежде всего, с нарушением когнитивных, эмоциональных функций и социальной адаптации. И на сегодняшний момент есть какие-то отдельные кусочки психологической помощи или социальной адаптации, которые делаются силами международных организаций, силами волонтеров. Но, к сожалению, за три года боевых действий единой программы, единого курса, в Украине нет, и наверное, нет четкого представления о том, что дети — наше будущее, и то, как они воспринимают реальность, это то, как мы с вами будем жить через 20 лет. Потому что те дети, которые на сегодняшний день дезадаптированы, это те, кто в будут иметь ряд психологических и социальных проблем в будущем", — клинический психолог, психотерапевт, тренер, координатор проектов в британской организации International Аlert в Украине Алена Лукьянчук.

    Ермолаев: ситуация с переселенцами из Донбасса грозит провалом реинтеграции. Видео
    РИА Новости Украина/Youtube
    Судьба переселенцев и реинтеграция Донбасса. Мнение эксперта

    Государство как пассивный наблюдатель

    Национальный директор по развитию программ СОС "Дитячі Містечка України", глава правления Украинской сети за права ребенка Дарья Касьянова обратила внимание, что за три с половиной годы войны в Украине радикально изменилась культура оказания психологической помощи и получения такой помощи. И люди научились действительно признавать, что они в такой помощи нуждаются и главное — обращаться за этой помощью.

    "За три с половиной года огромные ресурсы — технические, финансовые, профессиональные — были вложены в сферу защиты правд детей, прав семей переселенцев международными организациями, волонтерскими организациями, украинскими общественными организациями. То есть это огромный комплекс разных сервисов в виде создания досуговых, психологических центров, и других разных видов помощи, которые работают как в так называемой "серой зоне", в освобожденных городах Донецкой, Луганской области, так и на территории всей Украины. На самом деле, за этот период времени сделано очень много. Но если говорить честно, кто это сделал, то государство особо в этот процесс не вмешивалось. Это факт", — подчеркнула Касьянова.

    По сути, сегодня государство ничего не должно создавать — уже все создано. По мнению Касьяновой, было бы уже хорошо, если бы представители Министерства социальной политики, либо Министерства здравоохранения, или Министерства образования смогли бы взять на себя координацию и мониторинг предоставления данных услуг.

    При этом от государства не требуется "изобретать велосипед" и создавать новые программы психологической помощи детям. Существует программа ЮНИСЕФ "Дети и война", которая апробирована и адаптирована в Украине психологами, обученными по курсу "Травма войны" штабом Рената Ахметова. Программа лицензирована Министерством образования и науки Украины и она реально используется на территории Донецкой, Луганской области и во всех тех регионах, где дети нуждаются в психологической помощи.

    Докажи, что ты жертва

    По данным ЮНИСЕФ, не менее 500 тысяч детей в Украине нуждаются в психологической помощи, и это не только дети переселенцев и те, кто проживает в зоне военного конфликта.

    День и кошелек. Архивное фото
    УНИАН
    Без бумажки ты - никто. Харьков: пенсия минус справка переселенца

    "Это достаточно широкий пласт, и когда мы обсуждали в Минсоцполитики статус "Ребенок войны", который был принят в этом году 5 апреля, мы говорили о том, что около миллиона детей сегодня реально нуждаются в получении данного статуса, как бы это жутко не звучало. Но, к сожалению, до сегодняшнего дня документ с теми правками, которые рекомендовали международные, украинские организации, так и не принят. У нас были споры по этому вопросу, поскольку мы, как международные организации по защите прав детей, руководствуемся исключительно Конвенцией ООН о защите прав детей, 38 и 39 статьей, где написано, что государство, в котором идет война, обязано предпринять все усилия, чтобы защитить своего ребенка, который страдает на войне. Если вы посмотрите внимательно постановление Кабмина, вы увидите, что в нем выписано так, что ребенок и его семья должны еще доказать, что они являются жертвами", — сказала Касьянова.

    По ее словам, это привело к тому, что на сегодняшний день только 8 детей из миллиона возможных на территории Украины получили этот статус.

    "И есть несколько случаев, например в Луганской области, где ребенок подорвался на мине, а второй случай, когда ребенок пытался распилить снаряд и получил очень тяжелые травмы — эти травмы записаны как бытовые, и против родителей возбуждено уголовное дело. Я думаю, что после таких инцидентов никакая семья не будет обращаться куда бы то ни было, чтобы получить статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий", — считает Касьянова.

    Первый шаг — признать проблему

    По мнению экспертов, государству, в первую очередь, необходимо признать, что эта проблема в Украине существует, и для ее решения необходим комплексный подход.

    "Первые и главные люди, которые могут оказать психологическую помощь ребенку — это семья. И если мы будем отдельно детям оказывать помощь, это не будет эффективно, или эффект будет минимальным. Нужно помогать семье. Нужно создавать условия, чтобы родители были в норме, в ресурсе, тогда они помогут своему ребенку адаптироваться. В этом случае можно давать родителям какие-то навыки, инструменты, с помощью которых они смогут помогать своему ребенку. Тогда можно будет работать со школьными психологами, с преподавателями, с социальными работниками и так далее, но пока мы не поддержим семью, все это будет "не о том", — считает директор реабилитационного лагеря "Лесная Застава" для детей героев АТО и детей-переселенцев Ирина Сазонова.

    Всеволод Степанюк
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Степанюк: в чем разница между Каталонией и Донбассом

    "Необходимо обучать школьных психологов (поскольку именно у них есть доступ в семьи), работе с травматичной детской психикой. Кроме того, до сих пор по линии контакта нет комплексной работы: там есть села, где есть дети, а психологов нет вообще, хотя выстрелы там слышны каждый день. И это тоже проблема, и эта проблема не решается, к сожалению, третий год подряд, и я не уверена, что она когда-то решится. То есть, необходим комплексный подход, начиная от линии соприкосновения и заканчивая школами, семьями, социальными услугами для семьей", — подчеркивает Лукьянчук.

    Работать на объединение

    Представители International Аlert, работая два года в Украине и организовывая лагеря для травмированных войной детей, столкнулись с тем, что у детей, представляющих разные точки зрения, не возникает проблем друг с другом из-за войны.

    "Дети есть дети. Им не хватает какого-то диалога, какого-то внимания, какой-то ясности в том, что происходит. Банальной ясности, начиная с того, что ты не один, на тебя обращают внимание, то, что происходит, неправильно, но ты справишься. Потому что на самом деле дети переселенцев, в том числе, находятся в том же информационном потоке о том, какие переселенцы, скажем, нехорошие люди и как их тут не ждали. Дети это тоже слышат", — рассказала Лукьянчук.

    Как отмечают эксперты, в Украине искусственно создается противостояние и недовольство переселенцами. Психологи и волонтеры предлагают делать клубы и центры досуга общими для всех детей, которым нужна психологическая помощь.

    "Это могут быть дети, которые переехали из-за войны, дети, отцы которых сейчас защищают нашу страну, дети с особыми потребностями и прочие категории детей, которые нуждаются в поддержке, родители которых не могут платить большие деньги за какой-то досуг и развитие своих детей. Почему не делать это общим? Мы решим и проблему тех детей, которые переехали, и проблему конфронтации и конфликта, который может возникнуть в будущем. Давайте откажемся от "ВПЛ", переселенцы, беженцы и прочих штампов. Давайте не называть их какими-то группами, стигматизировать. Эти люди — они украинцы, они переехали из-за войны. Мы хотим помочь детям, чтобы избежать конфликтов в стране далее. Для этого мы должны работать на объединение", — подчеркнула Ирина Сазонова.

    Читайте также: Тренд дня: "принц Аваков" и тотальная феодализация Украины

    Эксперты убеждены, что самая главная проблема, которую сейчас необходимо решать на уровне государства, — это менять информационную политику в отношении украинцев, которые вынуждены были покинуть родные дома и приехать в мирные регионы страны. При этом психологи обращают внимание, что каждый, кто говорит о проблеме оказания помощи, должен нести ответственность за то, как он с этой проблемой обращается.

    "Украина третий год живет, как будто мы первые в мире, у которых есть конфликт. На самом деле это не так: есть очень много стран, которые через это прошли. Есть очень много методик, наработок, начиная от того, что такое построение мира, какая реабилитационная программа нужна, как жить в конфликте и какие пути выхода из него должны быть. Как работать журналистам, как работать психологам — это все уже есть. Но мы не то что не хотим всем этим пользоваться, но предпочитаем делать вид, что мы уникальны. Мы не уникальны, все написано до нас. И конфликточувствительность — это то, что должно быть сегодня использовано всеми, начиная от представителей власти, журналистов, психологов, и заканчивая каждым простым обывателем", — сказала Лукьянчук.

    Эксперты убеждены, что нельзя одновременно показывать по телевизору, какие прекрасные дети, параллельно рассказывая, какие жуткие семьи переселенцев. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Суд по делу Александра Авакова
    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова
    Зайцеву в цепях привезли на место ДТП
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Владислав Каськив
    Добровольная экстрадиция Каськива. Что дальше?
    Теракт в Нью-Йорке. Наезд грузовика на пешеходов и велосипедистов
    Теракт в Нью-Йорке. Наезд авто на велосипедистов