Ты уже зависим и болен, но этого еще не знаешь

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РИА Новости Украина

Уведомления, хештеги, упоминания, прямые трансляции, посты, селфи… еще не так давно, когда мобильный телефон был необходим только для звонков, эти слова не имели того значения, которое они приобрели с развитием интернета. Массовое распространение "умных" гаджетов глубоко изменило общество вплоть до создания новой формы зависимости.

Речь идет не о химических веществах: часами смотреть в экран, чтобы быть в курсе всего, что происходит в социальных сетях, может само по себе рассматриваться как зависимость, считает терапевт Майте Сималь (Maite Simal) из Центра Rosselló в Барселоне.

В ее клинике стремятся, чтобы пациенты могли "прожить остаток жизни, не завися ни от веществ, ни от навязчивого поведения". Это включает и пользование интернетом. Это непростой путь. Поначалу лечение "очень строгое", и в зависимости от прогресса каждого отдельного пациента постепенно вводятся новые элементы.

Модель лечения в основном представляет собой то же, что используется для других видов зависимостей. До настоящего момента удается получать "хорошие результаты".

"Может пройти от 3 по 5 лет до того, как человек придёт в норму, сменит образ жизни и взгляд на вещи, а его зависимость больше не будет себя проявлять. И тогда он считается полностью восстановившимся", — пояснила врач Sputnik Mundo.

От начала лечения и до момента, когда разрешается пользоваться телефоном с доступом в интернет, может пройти немало времени. Бороться с интернет-зависимостью в момент расцвета информационного общества, если доступ к сети есть в любой момент жизни, — сизифов труд.

"Примерно то же самое происходит в случае с анорексией. Еда необходима для жизни, и человек должен есть. Интернет в этом далеко не ушел, человеку придется жить с интернетом, общаться по работе и учебе. Но необходимо поменять манеру поведения и отношения с ним", — добавила терапевт.

Обычно от социальных сетей зависимы "молодые люди", отчего возникают сложности с тем, чтобы они осознали, что гиперсвязанность "вредит их жизни". Это происходит "из-за типичной для этого периода жизни несознательности" или же "потому, что все их знакомые ведут себя точно так же".

В современном мире люди все меньше контактируют между собой. Дети "уже не выходят играть в парк", а больше сидят за компьютерами и мобильными устройствами, чтобы зайти в социальные сети — они стали новой формой взаимодействия. Подобная метаморфоза, переживаемая обществом, порождает "новые зависимости".

"За любой проблемой зависимости от соцсетей обычно стоит поведенческая проблема, когда человек замыкается в себе", — говорит эксперт. К замкнутости добавляется "необходимость нравиться". Эта точка зрения происходит из желания быть одобренным и "очень легко проявляет себя во всех соцсетях".

Однако важно понимать природу зависимости. В отклонениях такого рода "никто не виноват". По словам Сималь, "это примерно так же, как когда развивается рак или диабет". Во многих случаях "есть генетическая основа и основа социальная, которые объединяются".

Для зависимости "нет различий ни в возрасте, ни в социальных группах, так что виновных тут нет".

Есть определенные практики, которыми можно купировать развитие зависимости у детей. Одним из удачных способов является ограничение использования детьми устройств с доступом в интернет, а также стремление, чтобы они выходили в сеть в таких местах в доме, где это можно проконтролировать.

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